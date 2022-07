Mireasa 2022, sezon 5. Anda îi ia apărarea lui Leo după ce băiatul și-a ieșit din minți. Ce zice fata

La Mireasa Capriciile Iubirii, Leo a zis că s-au adunat multe frustrări și tensiune, motiv pentru care a izbucnit. Anda a fost cea care a încasat jigniri și un limbaj care nu-i face cinste concurentului.

Deși a fost vizibil afectată de cele spuse, Anda tot i-a luat apărarea logodnicului. ”Ea cumva a luptat (n.r. Raluca în sezonul 4 la task-ul cabinei telefonice.) Având în vedere că nu am văzut trandafirul, pur și simplu nu mi-am dat silința. Eu m-am dus pe ceva și acolo m-am pus.”, a zis Anda.

”Noi lucrurile astea le-am discutat și la calm, le știam. Când le-am auzit pe alt ton nu reacționam, ca să nu îl enervez mai tare. Eu știam lucrurile astea, doar că au fost spuse pe un alt ton. De aia nu am avut reacție”, a mai adăugat Anda.

Atitudinea lui Leo, condamnată de Gabriela Cristea și Paula Chirilă

Gabriela Cristea a condamnat atitudinea lui Leo și i-a spus Andei cum o pot afecta, pe termen lung, aceste ieșiri și vorbe. ”Eu am trăit o lungă perioadă în casă cu un bărbat abuzator. Nu vorbesc de abuz fizic, când a fost abuz fizic am plecat și am divorțat.

Am trăit în casă cu un bărbat care aproape în fiecare zi mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci, aproape 10. În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care mi le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez.”, a povestit moderatoarea.

Atunci Anda a ținut să puncteze că și ea a avut o relație în care a fost tratată așa. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.