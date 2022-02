Mireasa 2022, sezon 5. Se cunoșteau Aron și Alexandra din afara casei? Cum explică băiatul faptul că o urmărește pe Instagram

”Înainte de a intra în emisiunea nu am vorbit cu Aron. Nici pe Instagram nu suntem prieteni. Am avut și eu cu el discuția asta. Eu în sâmbăta în care a început emisiunea, pe o pagină, un fanpage pe Instagram, am văzut doi concurenți: Aron și Perneș.

Doar atât, nu informații, nu cereri de prietenie și nu îl cunoșteam înainte. A fost fix înainte să rămân fără telefon, au fost alea 5-10 minute în care am văzut pozele concurenților. Am intrat pe pagina lui Aron, nu i-am dat urmărire. Am intrat pe profilul lui de Instagram în sâmbăta în care a început emisiunea.

Și Aron îi susține ipoteza: ”Nu, nu o cunosc de dinainte de a începe emisiunea. Da, am văzut-o pe un fanpage, se preconiza că ar fi concurentă și din momentul ăla am spus că efectiv m-am îndrăgostit de persoana ei.

Nu am purtat absolut nicio conversație cu Alexandra înainte de a intra în casă. Nu am început să o urmăresc pe rețelele sociale pentru că nu a fost tăguită, nu a fost menționată în poza respectivă.”

Cum explică Aron faptul că o urmărește pe Alexandra pe Instagram deși nu au avut acces la telefoane de când s-au cunoscut

După ce reporterul emisiunii i-a spus că Alexandra apare în lista persoanelor pe care le urmărește, Aron a afirmat că nu vede cum e posibil acest lucru: ”Înseamnă că am avut-o mai de mult timp, dar în fanpage-ul respectiv chiar nu se preciza persoana respectivă.”

Alexandra a declarat că nu există nicio conversație, nicio legătură între ei: ”La noi a fost un schimb de priviri și o cunoaștere aici în casă. Prima interacțiune pe care am avut-o este când s-a prezentat el ca concurent la toate fetele.

Atunci l-am văzut pentru prima oară. De acolo a început cunoașterea noastră. Nu știu absolut nimic, nici despre el, nici despre familie.”

Aron a încercat să găsească o explicație și a susținut că este posibil ca adminul, căruia i-a încredințat contul, să îi fi dat follow Alexandrei.