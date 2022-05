Mireasa 2022, sezon 5. Tatăl lui Sese a dorit să le ofere un sfat fiului și logodnicei Giovana. Ce le-a zis

Sese își dorește atenția exclusivă a Giovanei, însă simte că nu o privește și îi atrage constant atenția. De cealaltă parte, ea consideră că e foarte gelos și nu îi place când gelozia vine în doze mari.

Din această cauză, cei doi logodnici s-au tot contrat. Dornic să le ofere un sfat, tatăl lui Sese a intervenit telefonic la Mireasa Capriciile Iubirii.

”Care e problema? Numai exerciții, da, am priceput. Eu cu maică-ta am vorbit și la Paște. Am spus să mai lăsați din geloziile astea, am înțeles că ești puțin mai irascibil pentru că ești bolnav sau ai fost.

În general, bărbații sunt mai irascibili când sunt bolnavi. Dacă nu ne-am ține noi unul la altul partea... Am văzut că era numai un zâmbet Perneș.”, a spus domnul Seserman, tatăl lui Sese.

Tatăl concurentului i-a ”certat” pe cei doi logodnici, Giovana și Sese

El a continuat: ”Ei încearcă să pornească pe un drum și își pun singuri, din start, piedici. Amândoi, copilării din astea.

Ba că tu te-ai uitat cu coada ochiului nu știu unde, ba că ai făcut nu știu ce. Prostii din astea de copii de grădiniță. (...) Să se comporte conform vârstei lor, nu ca niște copii de grădiniță, să fie mai serioși, să se gândească că au pornit deja pe un drum. Bănuiesc că tot ce s-a petrecut până acum nu a fost doar așa de fadă. El nu s-a dus acolo să facă gagicăreala”.

”Abia aștept să ne vedem, îți dai seama, să ne cunoaștem mai bine.”, a declarat Giovana. ”Personal, am simpatizat-o de prima dată pe Giovana. Mai degrabă ea parcă ar fi fiica mea și Cătălin invers. Ea e genul Cristianei, fiica mea”, a mai adăugat tatăl lui Sese.