Mireasa 2022, sezonul 5. Andrei i-a cerut Yanei să nu îl mai sune cât mai stă în emisiune. Cum explică decizia

“Vai de capul meu! La mine acum e momentul de silence! Eu sunt atât de nervoasă, că nici nu vreau să vorbesc! Pur și simplu eu sunt în șoc de la toată atitudinea asta și așa îmi pare rău, nu pentru mine, eu deja am acceptat situația asta care era cu mine. Mie îmi pare rău pentru tine, ce îți face acolo. ”

“Știu că îți este greu și mie îmi este foarte greu… Mai sunt trei zile, cinic, șase zile cel mult și te-aș ruga frumos să nu mai suni, să nu mai discutăm, nu trebuie să arătăm sau să demonstrăm nimănui nimic. Unt de părere că am arătat într-un timp scurt și am făcut cât n-au făcut alții poate într-un an de zile! Mă simt privat, mă simt…nu știu… înțelegi ce vreau să spun! Și de aceea cred că asta e cea mai bună soluție, m-am gândit destul de bine astăzi”

“Îmi imaginam că o să zici asta, bănuiam că o să zici asta!”, spune Yana, ușor descumpănită. Andrei îi justifică alegerea: “Acesta este cea mai bună soluție pentru noi! Cinci zile nu murim noi fără să mai vorbim, chiar dacă e greu!”, spune Andrei.

“Ca idee, dacă este o oportunitate să vii la sfârșit, să accepți să nu vii! Da!?”, spune Andrei. “Eu nu m-am gândit, dar dacă ar fi așa o oportunitate, nu, exclus! Nici nu se discută!”, spune Yana cu fermitate.

Andrei a luat decizia de a nu mai discuta cu Yana până se termină emisiunea. Cum explică decizia

Discuția despre decizia de a nu participa în finală chiar dacă este invitată și despre a încheia orice conversație până emisiunea ajunge la final s-a încheiat ușor, ușor și a curs înspre convorbirile pe care Yana l-a avut cu verișoara lui Andrei. Ea a fost foarte încântată de familia lui și s-a bucurat să interacționeze cu ei: “Ai o familie foarte faină!”, spune Yana.

Andrei a asigurat-o că după ce emisiune își difuzează finala luni, el face cumva, iar miercuri este la Yana: “Vreau doar să treacă mai repede timpul ăsta și să ne vedem de viața noastră! Te iubesc, dragostea mea și să te gândești la ce ți-am spus eu, asta e cea mai bună soluție! Eu știu că noi doi vom fi împreună și vom birui indiferent de situație și sunt un om norocos că ai apărut în viața mea!”, spune Andrei

Imaginile au fost urmărite la Mireasa, Capriciile iubirii, emisiunea de la Antena Stars, iar Gabriela Cristea a avut și prima reacție după încheierea materialului: “E foarte clar că situația nu este una ușoară și se vede că suferi, Andrei! Dar în același timp eu nu înțeleg un lucru când am anunțat imaginile astea am spus că este ultimul video call, dar nu m-am referit că va fi ultimul, dar văd că decizia ta este să fie ultimul din casa Mireasa. Eu nu înțeleg, e așa un soi de autoflagelare..”

“E cel mai bine așa! Nu vreau să vorbesc mai mult. E cel mai bine așa și credeți-mă că știu ce fac, știm ce facem, că a fost o decizie de comun acord, chiar dacă eu am luat decizia”, spune Andrei, vizibil supărat.

“Eu am văzut că ea plânge și că nu își dorea asta!”, spune Gabriela Cristea.

Andrei susține că este un test pentru ei pe care și-l dau singuri, nu mai sunt condiționați de altcineva. În schimb, invitata din platou a spus că mai mult i se pare un semn de răzvrătire a lor că nu intră în marea finală și că nu au șansă la premiu.

“Păi, da, am fost amăgiți”, spune Andrei.

“Cine te-a amăgit Andrei? Crede-ne pe cuvânt că am făcut toate eforturile și noi am sperat la AS-ul acela din mânecă. Au fost eforturi supranaturale! Am făcut to ce se putea din punct de vedere legal, nu putem să trecem peste chestiuni… Dar și în cazul Alinei, îmi pare rău Alina că trebuie să te aduc din nou în discuție și în cazul Yanei, așa fost așa o doză de inconștiență și indolență, pentru că nu era treaba noastră să controlăm actele nimănui Andrei!”, spune prezentatoarea TV.