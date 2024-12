Din ce câștigă bani fiica lui Aurelian Temișan, la vârsta de doar 13 ani. Tatăl ei este implicat. Ce planuri de viitor are ea

Dora, fiica celebrului solist și actor Aurelian Temișan și a actriței Monica Davidescu, începe o lecție valoroasă despre independența financiară la doar 13 ani.

Adolescenta își câștigă singură banii de buzunar, grație unor activități pe care părinții ei i le-au oferit pentru a o responsabiliza. Planul familiei este să o pregătească pentru viața de adult și, pe viitor, să o lase la conducerea companiei de teatru Concordia, al cărei membri fondatori sunt chiar Aurelian Temișan și Monica Davidescu.

Deși mai are doar un an până la majoratul simbolic de 14 ani, Dora demonstrează maturitate și inițiativă. Părinții ei au dezvăluit că i-au insuflat de mică valoarea muncii și a banilor. Astfel, atunci când duce la bun sfârșit anumite sarcini, ea este răsplătită financiar. Printre activitățile pe care Dora și le asumă se numără vânzarea caietelor program la spectacolele companiei de teatru Concordia.

Aurelian Temișan a povestit că fiica lor a demonstrat dorința de a munci pentru propriul său venit încă de la o vârstă fragedă. De exemplu, Dora s-a implicat activ la spectacolele familiei, oferindu-se să vândă caietele program la finalul reprezentațiilor. „Au fost spectacole în care a vândut efectiv caietele program de la Noaptea futunoasă'. A vrut ea. A mers cu noi în Belgia și în Anglia, era liberă, era în vacanță și a zis: Voi anunțați că sunt caietele program la ieșire și eu le vând!' Și a făcut bănuțul ei muncit!', a povestit Aurelian Temișan despre fiica lui, potrivit viva.ro.

Monica Davidescu a completat, subliniind că banii nu sunt oferiți gratuit. Fiecare sumă pe care Dora o primește vine ca o recompensă pentru un efort depus. Iată ce a spus și Aurelian: „Nu îi primește gratuit, tot timpul trebuie să facă ceva', a subliniat tot el.

Pregătiri pentru viitor și planuri mari

Părinții Dorei au învățat-o de mică să fie independentă și responsabilă, pregătind-o pentru viitor. În acest context, familia Temișan are în plan ca Dora să preia, la momentul potrivit, conducerea companiei de teatru Concordia. „Plus că această companie de teatru Concordia sperăm să-i rămână ei, s-o ducă mai departe. E moștenitoare de drept!', a mai spus solistul potrivit sursei citată mai sus.

Deși nu este foarte prietenă cu matematica, Dora încă se străduiește să obțină rezultate bune la școală. Ea se pregătește pentru Evaluarea Națională și a optat pentru un liceu cu profil uman. „Nu e așa de prietenă cu matematica. Se străduiește și vrea un liceu cu profil uman. Așa va alege', a spus actrița

Dora Temișan reprezintă un exemplu pozitiv pentru adolescenții din generația ei. Părinții ei reușesc să îmbine educația financiară cu responsabilizarea, oferindu-i Dorei un model solid pentru viața de adult. În timp ce se concentrează pe studii, Dora începe să învățe valoarea banilor prin muncă și efort, dezvoltând abilități care o vor ajuta să facă față provocărilor din viitor.

Cu sprijinul familiei și o educație responsabilă, Dora pare pregătită să ducă mai departe nu doar tradiția artistică a familiei, dar și succesul companiei de teatru Concordia. O lecție importantă despre muncă, pasiune și responsabilitate, pe care Dora o aplică încă de la vârsta de 13 ani.

„A început clasa a VIII-a. Este un om matur, în ultimii ani am tratat-o ca pe un adult pentru că nu mai voia să fie tratată ca un copilaș așa cum am trata-o până pe la 7 ani, după aceea și-a dorit dreptul de adult. (…) Și-a luat în serios acest an, în care este anul capacității, anul în care trebuie să se axeze pe tot ce înseamnă școală, cu toate că bineînțeles mai avem niște lucruri bune pe care le punem de-o parte pentru ea, niște surprize, niște plecări', a adăugat Monica Davidescu.