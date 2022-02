Mireasa 2022, sezonul 5. Andrei, rivalul lui Perneș la inima Sabrinei. Ce spune concurentul

După ce mult timp a spus că nu îi place nicio fată din casă, acum Andrei a arunct bomba în casa băieților. Acesta a spus sus și răspicat că Sabrina este o fată frumoasă, de gașcă, care i-a atras atenția în ultima vreme și vrea să o cunoască mai bine.

Andrei, rivalul lui Perneș la inima Sabrinei

Andrei a fost invitat la Capriciile iubirii și a susținut același lucru, de față chiar și cu Perneș și Sabrina. Fata nu a spus nimic, dar Perneș a simțui nevoia să puncteze că nimeni și nimic nu îl va împiedica să reacționeze dacă cineva se joacă cu inima Sabrinei.

Gabriela Cristea l-a întrebat pe Andrei dacă nu cumva se joacă un pic ca să-l provoace pe Perneș, dar acesta spune că recent și-a dat seama că fata îl atrage.

Băiatul doamnei Mioara a mai spus că este fericit că acum are pe ce să se concentreze și că nu va mai da curs discuțiilor în contradictoriu cu ceilalți băieți din casă.

Sabrina regretă că l-a îndepărtat pe Perneș

Sabrina și Perneș au discutat la cină despre faptul că fata a decis să se lase influențată și să-l îndepărteze pe concurentul de la Mireasa sezon 5.

La cină luată în casa fetelor și mamelor, cei doi au stat de vorbă deschis și au realizat că se plac cu adevărat. Perneș i-a explicat faptul că nu este violent, un lucru de care Sabrina se temea.

După discuția avută, concurenta a revenit la sentimente mai bune față de el.

”Poate am făcut o greșeală, am dat cu piciorul unei cunoașteri sau relații, de care m-aș fi putut bucura. Nu cred că aș putea avea ceva cu cineva din casă. Nu am simțit cu nimeni din casă ce am simțit cu Perneș”, a zis Sabrina.

În emisia live, Simona Gherghe a întrebat-o pe fată dacă ea și Perneș se află într-o cunoaștere.

”Suntem bine, mi-a plăcut și mie... Suntem foarte bine. M-am gândit mult. Mi-a părut rău că am pus stop și o luăm ușor. Suntem într-un început de cunoaștere”, a mai spus fata.