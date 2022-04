Mireasa 2022, sezonul 5. Larisa a izbucnit în lacrimi, pe canapea. Ce s-a întâmplat cu tânăra și ce a aflat doamna Dana

În cadrul show-ului Mireasa - Capriciile iubirii, s-a discutat despre momentul în care Larisa s-a confesat doamnei Dana, după ce intrase în „butoiul cu melancolie”. De cum a obsrvat lacrimile Larisei, mama lui Leo a încercat să o consoleze pe cea care i-a devenit prietenă în casa Mireasa. Astfel, doamna Dana a aflat despre Larisa că simte că nu-și mai găsește locul în casa Mireasa.

Doamna Dana a încercat să afle ce a pățit Larisa, în casa Mireasa

„Nu mai pot aici. Nu îmi mai găsesc rostul, nu îmi mai găsesc sensul. Și mi-e gândul la mami, la casa mea, la tot. Experiența asta pentru mine s-a terminat, nu mai am ce face aici. Mă și enervează lumea din casă, nu îmi mai place de nimeni. Nu știu ce am, nu am chef să vorbesc cu nimeni, am o stare de zici că sunt în depresie. Dacă nu ies, numai în cameră o să stau, sau aici (n.r. pe canapea). Nu mai vorbesc cu nimeni”, i-a spus Larisa doamnei Dana.

Doamnei Dana i-a fost simplu să empatizeze cu Larisa, mărturisind că și ea simte adesea tristețe, cu toate că este aproape de fiul ei:

„Cu ce mă ajută că sunt cu Leo aici când îmi aruncă niște vorbe de mă topesc din picioare? Am zis că m-am pus în picioare, că sunt bine, apoi îmi dia în cap și cad iar”, s-a plâns la rândul ei și doamna Dana.

Ulteiror, în emisia live de la Mireasa - Capriciile iubirii Larisa a spus că se simte foarte tristă, însă a zâmbit când Gabriela Cristea i-a spus că va avea parte și de zile cu soare.

Ce spunea Larisa despre ea, la intrarea în casa Mireasa

Deși este îndrăgostită de România, aceasta spune că Madridul este un oraș superb. Larisa a spus că este interesată de doi băieți, dar nu vrea să le dezvăluie numele, vrea să-i cunoască pe fiecare în parte.

Larisa este secretară de meserie, dar în urmă cu 3 luni a rămas fără job, lucru care i-a permis să trăiască experiența Mireasa.

Larisa vrea un bărbat care vrea o relație stabilă.

