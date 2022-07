Mireasa 2022, sezonul 5. Lucy a făcut dezvăluirile la care nimeni nu s-ar fi așteptat, chiar pe un grup de Facebook! Ce a zis

Lucy Grigore, fostă concurentă în casa Mireasa sezonul 5, i-a pus pe fani pe jar cu un mesaj complet neașteptat, pe care l-a publicat pe un grup de Facebook. Sute de persoane au reacționat imediat când au văzut ce a dezvăluit tânăra.

Ce a dezvăluit Lucy Grigore, fostă concurentă în sezonul 5 al emisiunii Mireasa, pe un grup de Facebook dedicat fanilor emisiunii

În ediția de joi, 14 iulie 2022, Lucy Grigor din sezonul 5 a intrat în direct pentru a discuta despre scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Răzvan și în care aceasta i-a dezvăluit faptul că îl place și că i-ar plăcea să îl cunoască mai bine.

În plus, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5 și-a exprimat fără pic de reținere părerea despre două dintre cele mai controversate cupluri ale show-ului de la Antena 1. Aceasta a mărturisit că cei care merită să câștige sunt Giovana și Sese, iar despre Perneș și Sabrina a spus că cei doi ar trebui să mai aștepte, să se cunoască mai bine înainte de-a lua decizia de a-și întemeia o familie.

Citește și: Mireasa 2022, sezonul 5. Anunțul Norei cu privire la participarea sa în Marea Finală Mireasa. Ce a transmis

În cursul după amiezii de sâmbătă, pe un grup de Facebook dedicat fanilor emisiunii Mireasa sezonul 5, Lucy Grigore a făcut o postare ce a devenit imediat virală și a stârnit numeroase reacții în rândul urmăritorilor emisiunii.

Iată mai jos mesajul fostei concurente care a dorit să aducă lămuriri importante pe seama celor întâmplate în ultima vreme:

„Buna dragilor!

Am văzut că după intervenția mea s-au făcut foarte multe comentarii la adresa mea si vreau sa lămuresc anumite lucruri.

Da, poate am gresit ca am fost mult prea directa si sincera insa nu consider ca am gresit cu nimic dandu-mi cu parerea, nu înteleg de ce s-a deranjat toata lumea asa tare cand Sabrina cu Pernes au spus cu gura lor ca nu o sa se căsătorească.

Eu o consider pe Sabrina prietena mea, am susținut-o încă de când am iesit, si i-am dat un simplu sfat in functie de ceea ce am văzut din acțiunile lor, ea poate sa il ia in considerare sau nu. Eu cred ca Sabrina e suficient de matura încât să știe ce vrea iar dacă o sa faca pasul spre o căsătorie inseamna ca asa a simțit, eu o sa ii fiu alături indiferent ca se va căsători cu Pernes sau nu. O prietenă adevărată îți spune ce crede în fața indiferent de situație. Căsătoria e un moment important în viața unui om iar dacă nu ești 100% convins că vrei sa faci acest pas atunci poate nu e momentul potrivit. Mi-am permis sa îmi dau cu parerea pentru ca am vazut ca Sabrina nu este foarte hotărâtă.

Un alt lucru pe care vreau sa il lămuresc este acela legat de "vocea grupurilor" asa cum s-a spus, nu am fost vocea nimanui tot ce am spus a fost strict parerea mea, nu sunt in nici un grup de susținere, eu sustin iubirea pentru ca pana la urma despre asta e vorba in acesta competitie, iar mie dintre toate cuplurile cele mai multe emoții mi-au transmis cuplu Giovana si Sese, si spun asta ca o simplă telespectatoare nu ca si o fosta concurenta. Eu nu am timp să stau pe grupuri sau să votez. Nu am văzut emisiunea de joi si nici nu mă interesează ce a spus Giovana despre mine, eu nu o susțin pe Giovana personal, nu suntem apropiate si nici nu am fost, îmi place cuplul lor si atat. Dacă asta am spus de la început nu pot să îmi schimb parerea peste noapte, raman asumata pana la capat.

Iar pentru cei care spun ca ma dau prietena Sabrinei si sustin cuplul G&S, daca sunteti asa mari fani atunci ar fi trebuit să știti ca eu am spus încă de când am iesit din casa despre cuplul lor ca mi se pare cel mai solid si ca o sa ii sustin.

Nu ma dau "prietena " asa cum au spus unii, mie Sabina imi este foarte draga si imi doresc sa fie fericită, cu Pernes sau fara, si daca nu se căsătoresc imi doresc sa isi consolideze afara tot ce au construit împreună in emisiune, iar dacă se căsătoresc le doresc sa aiba o căsnicie frumoasă la fel cum le doresc si celorlalte cupluri. Toate fetele au fost superbe ieri si ma bucur pentru fiecare in parte.

Un ultim lucru pe care as vrea sa il spun este cel legat de Răzvan, am văzut că tot se comenteză pe grupuri ca Răzvan nu vrea sa ma cunoască ca merge in sezonul 6 si vrea sa cunoasca alte fete. Foarte bine si bravo lui, eu nu i-am trimis scrisoare lui Răzvan in care sa ii spun ca imi place de el, i-am scris o simplă scrisoare de apreciere in care i-am si spus că imi pare rau ca nu si-a gasit pe cineva sezonul acesta si ca sa încerce si sezonul viitor poate o sa isi gaseasca, nu inteleg de ce s-a facut un subiect pe tema aceasta.

Iar pentru cei care mi-ati trimis mesaje "super frumoase" nu va doresc decât multa sanatate si înțelepciune, chiar aveti nevoie. Există o vorba in popor, " Nu răspunde răului cu rau"

Sa aveti o zi minunată și mult spor la vot!!!