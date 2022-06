Mireasa 2022, sezonul 5. Sabrina și Perneș și-au făcut bagajele. Gestul neașteptat chiar cu o zi înainte de gală

Pentru Perneș și Sabrina rezultatul pare să fie deja clar și simt deja că în ochii publicului nu au vreo șansă să câștige, având în vedere cursa de eliminare.

A fost votat cel mai slab cuplu de către concurenții din casa Mireasa și se pare că nici în public nu-și mai pun speranța, un lucru care ridică deja semne de întrebare! Cred ei că nu sunt doriți?

Sabrina pare să nu găsească nicio soluție pentru bagajul partenerului său: “Nu am loc!”

Faptele însă par să întărească aceste gânduri! Cei doi și-au făcut deja bagajele și imaginile au fost prezentate la Mireasa, Capriciile iubirii, de la Antena Stars: “Eu am trei valize pline, plus dulapul din camera de sus, plus tot sertarul, plus încă nu știu câte cutii de haine. Am foarte multe adunate!”, spune Sabrina.

Acesta îl mai roagă pe partenerul său să nu-și ia toate lucrurile la Iași, locul de unde provine tânăra. Motivul? Nu este suficient loc și pentru lucrurile lui: “Ideea e să nu-ți iei tu toate lucrurile la Iași, că nu am unde să le pun”.

“Și eu la Iași ce să-mi aduc? O valiză?”, întreabă Perneș, deja descumpănit. Sabrina pare să nu găsească nicio soluție pentru partenerul său: “Nu am loc!”, iar Perneș tot stă să se gândească ce ar putea face.

Tânăra îi recomandă să meargă împreună direct la Cluj și să-și lase bagajele acasă, ca mai apoi să se întoarcă la Iași cu ce ar putea încăpea în casa ei! Dar și transportul este o problemă, unde încap bagajele?

Există o serie de soluții, dar Sabrina consideră că au discutat suficient pe marginea subiectului și ia taurul de coarne: “Cheamă să-ți aducă mașina aici și plecăm cu mașina ta”. Perneș îi reproșează partenerei sale că abia acum i s-a spus că el, de fapt, nu are loc la Iași.

După nominalizarea cuplului Sabrina-Perneș la categoria cel mai slab cuplu, cei doi sunt extrem de supărați. Chipul lor spune mai multe decât încearcă ei să explice și deja separ să se fi declarat eliminați. Leo le spune că ceea ce fac ei este cam forțat și ar trebui să aștepte rezultatele și gala. Sabrina a spus, totuși, la Capricii că ea nu vrea să plece!