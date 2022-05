Mireasa 2022, sezonul 5. Sabrinei i-a pierit zâmbetul când a aflat că mama a scris staff-ului. Femeia o acuză că a mințit

Sabrina și Perneș au fost prezenți la Mireasa - Capriciile Iubirii și au aflt că mama fetei a avut câteva lucruri de spus despre ea. Femeia o acuză că a mințit în nenunmărate rânduri și că are un comportament deplasat în casă.

Sabrina a aflat de la Gabriela Cristea, prezentatoarea emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, faptul că mama ei a ținut să transmită mai multe mesaje pe telefonul redacției. Iată de ce anume o acuză pe fiica ei:

„Am primit mai multe mesaje de la mama ta, Sabrina, pe telefonul din redacție. Aș vrea să le citesc. Sunt mesaje care trebuie să ajungă la tine”, o anunță Gabriela Cristea pe Sabrina.

„Bună seara, am zis că sunt foarte dezamăgită de comportamentul ei în casă, față de Perneș. Bea prea mult, nu are limită. M-a denigrat în fața tuturor. În prezentare nu a fost totul adevărat. Avem o garsonieră la Iași unde mergeam în fiecare lună, dormeam în același pat. De când a vorbit despre mutarea la Cluj cu Perneș, am hotărât să mă mut la Iași, aș vrea să se citească dacă Perneș e sărac. Casa cu ultimul ei nu au construit-o împreună, el plătește rate 30 de ani. Sabrina aberează și îmi pare rău. Cum a putut spune că nu a făcut Paște niciodată? Nu a avut traume în copilărie. Singură am ținut-o la liceu, facultate. Are caracterul tatălui, egoistă. Mereu l-a pus într-o lumină proastă pe Perneș. Îmi e rușine să mai merg pe stradă”, au fost mesajele scrise de mama Sabrinei.

Iată cum a comentat Sabrina acuzațiile:

„Nu mă uimește, eu sunt obișnuită cu mama. Mama stă mai mult la țară ca să aibă grijă de bunica. Pe mine nu mă afectează. Eu îi povesteam ei despre mine. Nu cred că m-a mințit cu nimic”, spune Sabrina.

„Eu aș vrea să comentăm două afirmații. Sabrina aberează”, o întreabă Gabriela Cristea.

„Cu ce aberez? Nu vreau să intru în subiectul cum mă vede mama. E părerea ei, că e mama. Eu văd lucrurile cum le văd eu. Nu mă afectează chiar deloc. Mie nu-mi e rușine să ies din casă. Nu cred că o să se întâmple atât de grav”, se apără Sabrina.

Sabrina a avut o conversație în lacrimi cu tatăl ei la Mireasa - Capriciile Iubirii

„Alo? Ciao, tata”, spune Sabrina.

„Sabrina, sunt la serviciu acum. Ce să-ți spun, lucrez la o firmă. Iartă-mă că nu prea te-am sunat. Ai fost cam retrasă cu Perneș. Fii mai comunicativă cu el. Atât o duce mintea pe mama ta”, o sfătuiește tatăl Sabrinei.