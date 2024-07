Mireasa: Confesiuni cu Elena și Valentin. De ce nu s-au mutat împreună și ce spun familiile despre relația lor

Elena și Valentin au vorbit la Mireasa: Confesiuni despre statusul relației lor, despre decizia de a nu se muta împreună și despre părerile familiilor și prietenilor.

Elena a mărturisit că ea și Valentin sunt în continuare împreună, dar au dorit să se întoarcă la niște etape care au fost arse în episiunea Mireasa.

Care este statusul relației dintre Elena și Valentin. De ce au plecat separat din casa Mireasa și ce spun familiile lor

„Am decis la terminarea finalei să plecăm separat pentru a avea puțin timp cu noi înșine, cu părinții, cu prietenii și ulterior să ne întâlnim și să vorbim, dar noi nu ne-am despărțit. I-am simțt lipsa lui Valentin, când mă puneam la somn era ciudat să nu fie, dar aveam nevoie. Părinții mei mi-au spus că dacă simțim ceva unul pentru celălalt să încercăm, pentru că putem repara.

M-au înțeles și pe mine cu sterile mele. Familia mea ne susține. Orice greșeală poate fi reparată și legat de petrecerea controversată. Doar să fim fericiți: și eu și el. Împreună, dacă se poate, sau separat. Momentan zic că e mai ok să nu ne mutăm împreună deja pentru că noi am stat în casa Mireasa împreună, dar nu e ca afară. Avem nevoie de relația tipică, normală, rămân la tine, rămâi la mine”, a spus Elena.

„Pentru mine a fost un lucru normal ca fiecare să se ducă la casa lui, pentru că aveam multe tensiuni adunate și mi s-a părut că trebuie să ne dăm un pic de timp de răgaz, să auzim păreri. Mama mi-a zis că mă vede bine cu Elena, că am făcut alegerea potrivită. Nu era momentul potrivit să ne logodim. Dacă relația merge numai în jos, ne chinuim degeaba. Trebuia să vedem cum suntem afară”, a spus Valentin.

Întrebat de ce a avut o abordare diferită în relația cu Elena, față de relația cu Antonia. „„Nu are nicio legătură cu cum mă vede lumea de afară. Eu am fost sincer. A fost schimbarea din sufletul meu. Am ăncercat să schimb lucrurile de la mine, nu să mă vadă lumea. Nu m-am lăsat ghidat de nicio scrisoare. Am primit scrisori să o cer de nevastă pe Elena, dar am ales să fac ce am simțit.

