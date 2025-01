Mireasa Confesiuni, sezon 6. Tess și Ștefan au spus dacă și-au petrecut noaptea împreună după sărut: „Sunteți într-o relație?”

La petrecerea din sezonul 10 Mireasa la care au fost invitați și foștii concurenți Ștefan și Tess s-au sărutat pe ringul de dans. Cei doi au fost întrebați la Mireasa Confesiuni dacă formează un cuplu.

În episodul 9 de Mireasa Confesiuni Raluca Preda a discutat cu Tess și Ștefan. Moderatoarea emisiunii disponibile în AntenaPLAY a lăsat pentru final întrebarea care a stat pe buzele tuturor: formează cei doi un cuplu?

Tess și Ștefan au început să râdă când au auzit întrebarea și au spus că nu sunt un cuplu, iar acel sărut a fost ceva pe moment. Cei doi au precizat că au rămas prieteni.

Ciește și: Mireasa sezonul 10, 9 decembrie 2024. Tess face dezvăluiri despre Robert. Ce i-ar fi spus fosta iubită a tânărului

Tess și Ștefan au declarat că nu formează un cuplu

„A fost ceva pe moment”, a sps Ștefan despre acel sărut.

„Da, am trăit momentul”, a spus Tess.

„Spuneau anumite persoane care urmăresc emisiunea Mireasa că știu că Tess a dormit în acea noapte la Ștefan și că nu a fost doar un simplu sărut”, le-a spus Raluca Preda.

Cei doi au declarat că nu și-au petrecut noaptea împreună.

„Nu a existat decât un simplu sărut. Nu știm dacă se potrivesc zodiile! Nu am dormit la Ștefan. Am fost cu prietenele mele. Am dormit la prietena mea”, a spus Tess.

Cei doi au vorbit despre viața lor amoroasă din prezent. Ștefan a cunoscut o fată pe Instagram cu care este într-o cunoaștere, iar Tess are și ea o cunoaștere cu un băiat pe care îl cunoștea de mai mult timp. Când s-au sărutat, cei doi nu erau într-o cunoaștere.

Urmărește episodul integral de Mireasa Confesiuni în AntenaPLAY

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Dacă în casa Mireasa unii concurenți au tendința de a nu spune lucrurile în față pentru a evita poate un conflict, La Mireasa: Confesiuni aceștia se deschid și spun ce au pe suflet, pentru că nu mai au nimic de pierdut sau de explicat. Așadar, fii pe fază și află ce au de spus cei pe care i-ai urmărit un sezon la Mireasa.

Noul sezon Mireasa începe pe 13 ianuarie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul la scurt timp după ce au fost desemnați câștigătorii sezonului 10 Mireasa: Laura și Mihai.

„Avem o mică vacanță dar ne întoarcem cu sezonul 11 al emisiunii Mireasa pe 13 ianuarie. Mireasa- Iubește românește! se numește următorul sezon. După o scurtă vacanţă, ne întoarcem cu sezonul al 11-lea, mai curând decât vă aşteptaţi”, a anunțat Simona Gherghe.