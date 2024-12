Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Laura susține că una dintre finalistele sezonului 10 a atacat-o constant: ”Așa am văzut eu”

Laura și Mihai au fost primii invitați din sezonul 6 al emisiunii Mireasa Confesiuni. În producția exclusivă AntenaPLAY, cei doi au vorbit despre momentele în care s-au simțit atacați.

Laura consideră că una dintre finalistele sezonului 10 Mireasa a avut mai multe atacuri la adresa ei. Crede că nu erau justificate pentru că nu au existat tensiuni din partea ei.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Laura susține că una dintre finaliste a atacat-o constant

”Într-adevăr, este normal ca atunci când intri de la început în competiție, ești mult mai apropiată de restul fetelor cu care ai intrat în competiție și era normal să fie mai apropiate unele cu celelalte decât față de mine. Nu am simțit neapărat că sunt mai rezervate, chiar au încercat să mă facă să mă acomodez, s-au comportat frumos cu mine. După au început discuțiile, după ce noi doi am intrat într-o relație.”, a zis Laura la Mireasa Confesiuni.

Câștigătoarea sezonului 10 Mireasa a adăugat că nu a avut certuri cu fetele din casa Mireasa, dar s-a simțit atacată în mai multe rânduri de către Ionela: ”Nu am avut decât mica ceartă cu Isabelle. Doar la Ionela am văzut ceva atacuri, câteva atacuri din partea ei la adresa noastră pentru că, nu știu, ce i s-a părut ei cu farfuriile sau dacă chiar de asta a început să dea în noi.”

Mihai consideră că înțepăturile au pornit de când Laura a câștigat task-ul Cabina telefonică: ”De când a câștigat Laura task-ul cu Cabina telefonică s-a schimbat tot în casă”.

”Și în momentul în care noi am filmat melodia Mireasa, era foarte agitată și supărată că ea nu mai apare în videoclip, vedea că suntem noi mai mult. Eu am văzut, dar nu am spus nimic. Era deranjată și când mergeam la Capricii și vedea că noi nu avem discuție, că suntem mereu apreciați de invitații de la Capricii. Era foarte supărată mereu când ieșea de la Capricii, mai ales când am fost noi doi și ea și Robert. Așa am văzut eu, am ales să-mi văd de treaba mea, am spus acum”, a mai adăugat Laura.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Dacă în casa Mireasa unii concurenți au tendința de a nu spune lucrurile în față pentru a evita poate un conflict, La Mireasa: Confesiuni aceștia se deschid și spun ce au pe suflet, pentru că nu mai au nimic de pierdut sau de explicat. Așadar, fii pe fază și află ce au de spus cei pe care i-ai urmărit un sezon la Mireasa.