Robert și Ionela au fost la un pas să se certe la Mireasa Confesiuni. În episodul 4, cei doi tineri au discutat despre parcursul lor în casă.

La un moment dat, Ionela a zis că a simțit doar o simpatie pentru Raul, dar Robert i-a reamintit că plângea când se certau și era consolată de mama lui, semn că era vorba despre mai mult.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Momentul în care Robert se enervează. Ce l-a deranjat la Ionela în timpul filmărilor

Robert spune că nu a avut încredere în Ionela pentru că a fost ”flower power” cu toți băieții și i-a lăsat impresia că vrea o relație cu orice preț.

”Eu sunt foarte sociabilă, uneori îmi place să fac anumite glumițe, dar nu cred că am permis... Am avut doar 2-3 interacțiuni la modul acela și cu Ștefan acea cunoaștere la început. Dar asta a fost tot. Eu în rest nu am avut niciun alt fel de discuție cu un alt băiat, deci nu pot spune că au fost toți băieții din casă.”, a zis Ionela.

Ea a adăugat că era normal să cunoască băieții, doar era la o emisiune matrimonială.

Ionela a mai afirmat că a simțit o simplă simpatie pentru Raul: ”Cu Ștefan eu am întrerupt cunoașterea pentru că nu-mi plăcea îndeajung de mult. Am spus că nu sunt pregătită, dar de fapt nu simțeam nimic, nu aveam nicio atracție față de el. Mi se părea un băiat educat, cu bun simț, dar nu mă simțeam atrasă de el. Ulterior, pentru Raul am avut o oarecare simpatie, probabil și pentru că eram din Iași, dar la fel cum a venit, a și trecut repede. Dacă mi-aș fi dorit ceva, aș fi obținut pentru că, așa cum sunt femeile, dacă își doresc ceva, chiar obțin cu adevărat. Cu Stelian au fost doar mici discuții. Dacă chiar mi-aș fi dorit să-l obțin pe Stelian, l-aș fi obținut”.

Raluca a subliniat atunci că Raul a încheiat cunoașterea, iar Robert a fost de acord: ”Asta voiam să spun și eu acum”.

„Da, el a pus punct pentru că am avut și eu o atitudine defensivă, după ce am avut o mică interacțiune. Eram stresată din anumite puncte de vedere și eram și respingătoare.”, a răspuns Ionela.

Moderatoarea emisiunii Mireasa Confesiuni a spus că, din contră, ea a văzut că Ionela s-a comportat frumos cu Raul. ”Nu am fost foarte drăguță, am fost drăguță la început, dar ulterior chiar am avut o ceartă și l-am făcut nesimțit și în mai multe moduri”, a zis soția lui Robert.

”Asta după ce el a refuzat cumva să reia cunoașterea cu tine”, a intervenit Raluca Preda. ”Dar nu a refuzat, eu nu am propus să reia cunoașterea cu mine. El a spus în live că da, vrea să mă cunoască pe mine, și ulterior că vrea să dea un pas înapoi. Eu i-am dat replică și am spus că voi da doi pași înapoi. Asta a fost discuția. Nu s-a ținut nimeni după nimeni”, a venit replica Ionelei.

Robert și-a amintit că Ionela plângea în perioada despre care vorbeau. ”Nu plângeam din cauza lui, plângeam pentru că au fost anumite...”, a zis Ionela.

Atunci, partenerul ei a punctat că din materialul din Marea Finală a înțeles că Ionela îl vedea singurul băiat potrivit pentru ea: ”E cazul să spunem adevărul, nu mă supăr. De asta m-am enervat și ieri”.

După asta, Robert a părut tensionat: ”Doar că nu m-ar deranja, ar trebui să spună adevărul. Din moment ce plângeai atunci când te certai cu el... Te certai cu el, ulterior plângeai și te consola mama lui, adică... Și eu am plâns după Tess, la momentul ăla credeam că ar fi bună pentru mine.”

