Sorin și Simona au răspuns afirmativ invitației Mireasa Confesiuni. Ei sunt protagoniștii episodului cu numărul 5.

Simona de la Mireasa sezonul 10 s-a emoționat când și-a amintit ce a trăit alături de Sorin în competiția matrimonială de la Antena 1.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Momentul în care Simona începe să plângă, cu Sorin alături. Ce i-a adus lacrimi pe chip

”E momentul să vă spun și eu ceva pentru că până acum nu mi-am permis. Mi-ați transmis foarte multă emoție într-un moment în care, rețin că era într-o gală, mă uitam la Mireasa de pe laptop, căutam concurenți pentru noul sezon, și, la un moment dat v-am văzut pe voi într-un cadru. Foarte îndrăgostiți, îmi amintesc și acum, aveai o rochie galbenă”, a zis Raluca Preda.

Simona a întrerupt-o: ”Am pielea de găină în momentul ăsta”. Raluca a continuat: ”Și eu am. În momentul acela am zis ”dragostea există, dragostea la prima vedere”. Ați transmis atât de mult atunci încât în Marea Finală, eu aș fi pariat pe voi”.

A fost momentul în care Simona s-a emoționat și i-au dat lacrimile. ”Mi-am adus aminte, am retrăit cumva ce am trăit acolo în casă. Pentru mine experiența asta a fost wow. Am intrat un om foarte rece în competiție și fără nicio speranță. Foarte repede s-a întâmplat să mă îndrăgostesc și să simt lucruri pe care nu am sperat să le mai simt. În același timp, am suferit foarte mult pentru că reușeam să simt, în sfârșit, ceva la care nu aș mai fi visat și apoi a urmat ce a urmat”, a zis Simona.

”Sunt momente foarte frumoase și nu regret nicio secundă ce am trăit, indiferent dacă a fost ușor sau greu, nu regret nimic. Aș repeta experiența de 100 de ori, m-a călit, m-a maturizat, m-a întărit. Am intrat în casă cu teama că nu mai pot iubi niciodată și experiența Mireasa mi-a demonstrat că pot și că merit și că sunt un om demn de iubire”, a mai declarat fosta concurentă de la Mireasa.

Sorin i-a zis atunci că merită să primească iubire. Mai multe detalii în materialul video de mai sus. Episodul complet e în AntenaPLAY.

