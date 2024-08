Mireasa sezon 10, 1 august 2024. Povestea tumultoasă de viață a lui Sorin care le-a zguduit pe fete: „Am fost arestat”

Sorin de la Mireasa sezon 10 a dezvăluit că a fost arestat. Concurentul a făcut închisoare timp de aproape 3 ani, după ce viața lui a luat o turnură complet neașteptată. Ce s-a întâmplat și de la ce a pornit totul.

Fetele l-au cunoscut pe Sorin și povestea lui de viață le-a șocat. Tânărul a dezvăluit că a fost arestat, iar povestea lui de viață pare desprinsă dintr-un scenariu de film.

„Vă previn că Sorin este gata să își pună pe masă toate experiențele plăcute și neplăcute, nu vrea să care după el o povară. Vrea să fie sincer, asumat, să spună de la început cum stă treaba”, a anuțat Mirea Vaida înainte de a începe filmulețul de prezentare al lui Sorin.

Sorin de la Mireasa sezon 10 a dezvăluit că a fost arestat. Ce s-a întâmplat

Sorin de la Mireasa sezon 10 a dezvăluit că în urmă cu 7 ani a consumat substanțe interzise și a fost arestat pentru comercializare. Concurentul și-a asumat întreaga poveste și a dezvăluit că a preferat să recunoască totul pentru a nu mai avea niciun secret.

„Pe vremea când eram stuent, am întâlnit anumiți oameni care veneau din medii periculoase. Se ocupau cu comercializarea de substanțe interzise. Eram un copil, imatur. Am picat în plasa lor. Am început să consum canabis, să vând droguri. Consecințele au fost dezastruase. Am pierdut 3 ani din viața mea

„Am fost arestat. După care am fost plasat în control judiciar ca să îmi pot încheia studiile. M-am judecat aproape doi ani de zile. Am absolvit facultatea cu brio, după care am fost condamnat cu executare. Acest grup de băieți au fost prieteni, s-au unit împotriva mea. Nu am avut vânzare autorizată, nu am avut flagrant pe numele meu, doar vorba și denunțul.

„Am trimis dosarul la CEDO și l-au acceptat. Eu am fost condamnat pentru droguri de mare risc, dar eu vindeam doar canabis. Au ajuns la concluzia că statul român trebuie să mă despăgubească.

„Familia mea a avut mult de suferit. Părinții meu s-au îmbolnăvit”, a mai adăugat Sorin.

El a făcut închisoare în Dublin, 5 luni de zile și apoi, în țară, în mai multe pușăcării timp de 2 ani. Sorin câștigat la CEDO pentru că încadrarea faptei lui a fost greșită și a primit o pedeapsă mai mare decât merita.

