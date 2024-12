Mireasa sezon 10, 2 decembrie 2024. Cine este ispita din acest sezon! Simona Gherghe a făcut marea dezvăluire

După un sezon în care concurenții au fost sceptici și temători întrebându-se cine este ispita, Simona Gherghe a făcut marea dezvăluire, în ediția live de Mireasa de pe 2 decembrie 2024

Simona Gherghe a dezvăluit cine este ispita din sezonul 10 Mireasa, cu precizarea că ea poate alege banii pentru îndeplinirea rolului, sau dragostea.

„Persoana care ne-a ținut pe jar! Rolul ispitei a fost unul pozitiv. Să dezvăluie dacă există iubire. Iar ispita este Alexia!”

„A fost foarte greu! Nu mă așteptam să fie așa în momentul în cara mi s-a propus acest rol. Nu am cuvinte să spun. Nu mi-a plăcut de Alexandru. A fost un rol. A fost de datoria mea să respect îndicațiile. Nici d eMihai nu mi-a plăcut. Nu am fost îndrăgostită în casa Mireasa. Dar cu toții sunt niște oameni minunați. Aleg să părăsesc astăzi casa Mireasa. Drumul meu s-a încheiat. Nu este vorba de bani, ci pentru că nu am pentru cine să rămân”.

„Eu am zis prima că ea e!”, a spus doamna Tamara.

Întreg sezonul, concurenții Mireasa s-au întrebat și au făcut presupuneri despre identitatea ispitei.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

De luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.

„Le mulțumesc fanilor emisiunii. Emisiunea Mireasa are cei mai înfocați telespectatori! Vă mulțumesc pentru că sunteți atât de pătimași, pentru că iubiți acest format! Vreau să mulțumesc echipei mele de suflet: echipa Mireasa! Știu că ne așteaptă un sezon la fel de greu!”, a spus Simona Gherghe înainte de a începe sezonul 10 Mireasa.