Mireasa sezon 10, 22 august 2024. Stelian și Ramona s-au sărutat, după ce el a rupt cunoașterea. În ce stadiu e relația lor acum

După ce a întrerupt categoric cunoasterea cu Ramona, Stelian a spus că începe să aibă sentimente pentru ea. Cum a răspuns întrebat dacă este ispita din casa Mireasa.

După ce băiatul a rupt cunoașterea și a fost extrem de categoric în ceea ce privește relația dintre ei, Stelian și Ramona s-au sărutat din nou. Ei au petrecut mai mult timp pe terasă și după un schimb de replici cu subînțeles, fata a încercat să îl sărute.

„De marți am început să clarificăm niște aspecte. Au fost niște aspecte care pentru ea nu au fost concrete. Poate am lăsat eu loc de interpretări. Sunt niște comportamente pe care eu nu aș tinde să le accept, dar am vorbit și a recunoscut niște lucruri”, a spus Stelian, în emisia live din 22 august 2024.

„Ai vrut să îl faci gelos?”, a întrebat Mirela Vaida.

„Mi-a confirmat. Mi-a plăcut cumva și îmi place când oamenii își asumă că au greșit. La fel și eu. După ce s-a terminat live-ul, băieții mi-au atras atenția”, a mai adăugat concurentul.

În ce stadiu e relația dintre Stelian și Ramona după ce s-au sărutat din nou

„Uite cât de frumoși suntem”, a spus fata în timp ce se priveau în oglindă.

„Și eu pe tine cu Ștefan, tot din spate v-am văzut, și tot frumoși sunteți”, a răspuns băiatul.

În timp ce peteceau timp pe terasă, cei doi au început alte tatonări, iar fata i-a adresat o întrebare importantă acestuia.

„Ești ispită?”, a întrebat Ramona.

„Asta crezi?”, a fost răsounsul lui Stelian.

Ulterior, cei doi s-au sărutat pasional din nou. Cu toate acestea, Stelian a vrut să se asigure că Ramona nu se va atașa de el.

„Nu te atașa de mine, da? Am greșit. Nu trebuia să te sărut”

„Vrei să-ți arăt cum sunt eu? Vrei să te îndrăgostești?”

În platou, Mirela Vaida a vrut să afle care este, de fapt, statusul relației lor în prezent. Astfel, Stelian a recunoscut și-a dat voie să simtă mai multe pentru fată, iar acum sunt într-o cunoaștere.

„Simți ceva pentru ea? E o cunoaștere sau e deja un cuplu?”

„Momentat e o cunoaștere, nu ne gândim până acolo”

„Ce fac pentru Stelian, nu am făcut în 6 ani. Nu pot să spun că sunt îndrăgostită. Consider că sunt multe lucruri pe care trebuie să le descopăr. Dar eu cu Stelian nici nu am avut ocazia să avem mai multe discuții”

