Mireasa sezon 10, 23 august 2024. Daiana a confruntat-o pe fata care „îi face ochi dulci” lui Alexandru. Ce dovezi are

Daiana a confruntat-o pe „rivala” ei. Concurenta a mers direct la fata pe care o bănuiește că îl place pe Alexandru și i-a spus ceea ce crede despre ea.

După o săptămănă în care Daiana a spus că o suspectează pe una dintre fete că îi aruncă priviri lui Alexandru, și-a luat inima în dinți și a confruntat-o pe rivală. Daiana a mers la Raluca și i-a spus ceea ce crede cu adevărat și i-a prezentat „dovezile”.

Daiana a confruntat-o pe Raluca. De ce crede fata că îl place pe Alexandru

Fiind sigură că Raluca îl place pe Alexandru, Daiana a mers direct să o confrunte.

„Nu voiam să zic lucrurile astea, dar da, la tine mă refeream. Nu vreau să acuz până nu văd ceva. Chiar voiam sa te întreb dacă îți place de el, sincer?”, a spus Daiana.

„De ce crezi asta?”, a întrebat uimită Raluca.

„Prima dată când am venit, când i-am făcut loc, tu i-ai făcut o remarcă: ce parfum ai, a doua zi: ce energie negativă îmi transmiți. După, cu melodiile, mi-a trimis mie, ție și Casandrei. Apoi nu am simțit că tu ai simți ceva, dar în seara petrecerii, am simțit că te-ai schimbat față de mine. Că te uiți foarte urât la mine și frumos la el. A doua zi mi-ai zis că nu vrei să vorbești cu mine. Am văzut că stăteai pe lângă el și îl miroseai. Ai zis când ai plecat de aici: o să-i suțin pe Ana și Mihai, și pe voi, ironic”, a explicat Daiana.

„Chiar nu e nicio chestie. Uită-te în ochii mei. Nu, nu, nu! Scoate-ți asta din minte! Nu îmi place de Alexandru, nu e un băiat urât, dar nu e genul meu. Cum poți să crezi asta? Mie îmi e drag de tine. Eu am niște stări proaste și sunt foarte încărcată”, a mai spus Raluca.

În gala din 23 august 2024, Alexandru a dezvăluit și el ceea ce crede despre această situație. „Nu am simțit. Primele două situații chiar am crezut că are ceva cu mine. Eu chiar i-am spus că în ultimul timp pare mai sociabilă. Nu neapărat cu mine. Nu am considerat-o pe Raluca ca o posibilă parteneră”.

