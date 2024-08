Mireasa sezon 10, 23 august 2024. Mirela Vaida, veste importantă pentru concurenți și telespectatori. Ce mesaj a transmis

După trei săptămâni în care a moderat show-ul matrimonial, Mirela Vaida și-a luat la revedere de la concurenți și telespectatori. Însă, nu înainte de a da o veste importantă, la finalul galei din 23 august 2024.

Încă de la începutul ediției Gală Mireasa din 23 august 2024, Mirela Vaida a anunțat că are o veste importantă atât pentru concurenți când și pentru telesptactori. După ce a prelungit suspansul, gazda a făcut anunțul care i-a surprins pe toți: o nouă fata intă în casa Mireasa, de săptămâna următoare.

„Să vă mai dau o veste. Luni intră o concurentă nouă, pe numele ei... Nu vă zic. Dar am auzit că...Atenție, mare mare! Că e frumoasă foc. Nu am văzut-o, dar așa am înțeles. Așa că abia aștept să o cunoașteți”, le-a transmis gazda temporară a show-ului matrimonial la finalul galei Mireasa din 23 august 2024.

Mirela Vaida, mesaj emoționant pentru fani, la finalul galei din 23 agust 2024

Gala din această zi de vineri a adus și finalul „interimatului” Mirelei Vaida. Îndrăgita prezentatoare TV i-a ținut locul, pentru câteva săptămâni Simonei Gherghe, care de luni revine la Mireasa.

Încă dinainte de începutul sezonului 10 Mireasa, Mirela Vaida dezvăluia că este nerbădătoare să revină în acest rol, foarte drag ei. În trecut, vedeta a moderat reality show-ul Mireasa pentru fiul meu, iar la finalul galei de vineri, 23 august 2024, aceasta le-a transmis un mesaj fanilor.

„Să știți că o să mă uit la voi de luni. Vreau să vă mulțumesc tuturor în casa și în inima voastră. Sper că m-ați primit în inima voastră și în viața voastră, pentru aceste trei săptămâni. Și mie o să-mi fie dor de voi, dar o să mă uit la televizor și o să vă susțin. Vă doresc din suflet să vă găsiți fericirea aici, jumătatea și să vin la nuntă să vă văd în cel mai fericit moment al vostru.

Luni revine colega mea, Simona Gherghe, iar eu voi reveni la Acces Direct. Vreau să mulțumesc telespectatorilor pentru mesajele frumoase, cuvintele frumoase și pentru nostalgicii Mpfm, care văd că nu au uitat acele vremuri, vă mulțumesc pentru memoriile pe care mi le-ați împărtășit. Mi-ați făcut pentru 3 săptămâni frumoase, am avut foarte multe de învățat de la voi și mă bucur că am avut ocazia și bucuria să vă cunosc”, a fost mesajul de încheiere transmis de Mirela Vaida după ce a moderat sezonul 10 Mireasa pentru o scurtă perioadă.

