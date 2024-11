Mireasa sezon 10, 30 noiembrie. Stelian a cerut-o în căsătorie pe Ramona, după mai multe frământări. Imagini cu momentul logodnei

În ediția specială de Mireasa de pe 30 noiembrie 2024 a fost difuzat la Antena 1 momentul în care Stelian din sezonul 10 Mireasa a cerut-o în căsătorie pe Ramona.

Stelian și Ramona s-au logodit la Paris. Cei doi concurenți ai sezonului 10 Miereasa au avut parte de un moment romantic în capitala iubirii.

Când se aștepta mai puțin, Ramona a primit marea întrebare din partea iubitului ei.

Ramona și Stelian din sezonul 10 Mireasa s-au logodit la Paris

Doar doamna Monica a fost alături de Ramona și Stelian în ediția specială d epe 30 noiembrie 2024.

„Ar fi mai bine să mă abțin la tot ce am văzut aici. Este tragic. Am văzut-o pe ea în dificultate de multe ori, n-am putut să-i fiu alături. Mulți ani înainte! Vom vedea afară cum va fi. Dacă se iubesc și vor să fie împruenă, vor începe de la 0. Eu le sunt alături, îi ajut cum pot”, a spus doamna Monica, mama Ramonei.

Din partea lui Stelian nu a venit nimeni

Întrebată dacă a mai vorbit cu mama lui Stelian după schimbul de replici acide, mama Ramonei a răspuns:

„Nu am mai vorbit. A fost la început o neînțelegere. Vom discuta afară”, a spus doamna Monica.

În testimonial Stelian a spus că nu e pregătit să o ceară pe Ramona și i-a și spus iubitei că se gândește că vor locui separat și că vor vorbi pe rețelele sociale.

„Am trecut prin filtrul gândirii și am zis că nu sunt acolo unde îmi doresc. Dar dacă este menit să fie va fi Am fost întrebat doar dacă sunt pregătit și am spus că nu mă simt încă pregătit, dar dacă ești dispus să muncești, poți clădi ce-ți dorești”, e explicat Stelian discrepanța dintre ce a zis la testimonial și cererea în căsătorie.

„Vreau să-ți mulțumesc că ai fost lângă mine și când nu m-am purtat frumos. Iubito, vrei să fii soția mea?”, i-a spus Stelian iubitei.

„Serios? Da. Să știi că te iubesc mult”, a răspuns aceasta.

Povestea de dragoste dintre Ramona și Stelian a avut parte de suișuri și coborâșuri. Între cei doi a existat atracție fizică, au decis să formeze un cuplu încă de la începutul sezonului, însă au întâmpinat și obstacole. Discuțiile dintre mamele lor l-au determinat pe Stelian să încheie relația cu Ramona, însă nu pentru mult timp. După o perioadă în care s-a aflat în aceeași casă cu Ramona, dar nu a mai format un cuplu cu ea, Stelian a realizat că, de fapt, își dorește să fie împreună cu tânăra care l-a cucerit. Cei doi s-au logodit la Paris.

Marea Finală a sezonului 10 Mireasa va fi pe 20 decembrie 2024.

