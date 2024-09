Mireasa sezon 10, 5 septembrie 2024. Mama Ramonei a intervenit în direct după ce fosta soacră a fetei a venit cu acuzații

Mama Ramonei a intra în direct la Mireasa, în ediția de pe 5 septembrie 2024, pentru a vorbi despre acuzațiile pe care fiica ei le-a primit de la fosta soacră.

Fosta soacră a Romonei i-a adus acuzații grave concurentei sezonului 10 Mireasa. Printre aletele, că nu și-a mai văzut fetița de 2 ani și că nu plătește pensia alimentară. Mama Ramonei a intrat în direct pentru a răspude acuzațiilor. Femeia a precizat că pune de-o parte câte 400 lei lunar pentru fetiță (cât este pensia alimentară), bani pe care îi va primi la „14 sau 18 ani”. Simona Gerghe a precizat că e important ca cei care au grijă de copil să primească acel ajutor financiar.

Mama Ramonei a intervenit în direct după ce fosta soacră a fetei a venit cu acuzații. Care e varianta sa de poveste

„Interesele ar fi multe (ale fostei soacre să vină cu acuzații). Dacă intrăm să povestim ceva, povestim întreg. Nu venim să spunem parțial din ceea ce ne convine. Eu pot doar să fac replică la ce spune ea. Dacă Ramona nu mai are poze cu fetița, eu mai am câteva pe care mi le trimitea în Germania. Am o filmare. De dimineață am telefonat la doamna avocată. Pentru calomnie? (n.r. a înțeles Simona Gherghe). Să-i spună că era isterică? Nu e ok. Ei ne-au blocat pe noi. Mergem la poartă și stăm precum cățeii să-i dăm fetiței un cadou”, a precizat mama Ramonei.

La finalul conversației, mama Ramonei i-a mulțumit lui Stelian că este alături de tânără. Simona Gherghe i-a precizat mamei Ramonei că demersurile pentru aflarea adevărului sunt pentru Stelian, care are nevoie să știe totul despre o posibilă viitoare soție.

