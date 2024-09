Mireasa sezon 10, 5 septembrie 2024. Mama Ramonei și mama lui Stelian, schimb de replici dure în online. Reacția băiatului

Mama lui Stelian s-a arătat siderată de acuzațiile pe care fosta soacră a Ramonei i le-a adus acesteia, în contextul în care tânăra este într-o relație cu Stelian. Mama Ramonei i-a scris pe Facebook mamei lui Stelian și au ieșit scântei.

„Eu sunt siderată și nu pot să-mi imaginez că există așa persoane cu numele de mamă. Eu încă nu pot să-mi revin și încă mă gândesc la Stelian car enu are nicio reacție. Eu ca părinte am vrut să-I pun niște semne de întrebare. Nu o să-l mai avertizez! Dacă el e fericit cu această Ramona și nu vede în jurul lui… decizia îi aparține. Eu l-am crescut frumos să-și aleagă o fată ca el. Nu am cuvinte, sunt pur și simplu blocată. Pentru mine Stelian nu mai este cel care a fost”, a spus mama lui Stelian.

Mama Ramonei i-a scris pe Facebook mamei lui Stelian. Cele două doamne și-au adus jigniri, iar Stelian a fost vizibil afectat de imaginile pe care le-a văzut.

Mama Ramonei și mama lui Stelian, schimb de replici dure în online: „Ești dusă cu pluta!”. Reacția băiatului când a văzut ce jigniri și-au adus cele două: „Să-ți iasă din cap, cucoană, că vei fi cuscra mea!”

„Scumpă cucoană, din mesajul trimis am dedus că faceți parte din pleava societății!”, i-a spus mama Ramonei mama lui Stelian.

„Ești dusă cu pluta! La fel și fii-ta, două nebune”, i-a spus mama lui Stelian mamei Ramonei.

„O să am nevoie de puțin timp să diger toate astea. Nu mă grăbesc în decalrații și în concluzii. Niu cred că-și avea loc toată conversația asta, e prea ieftină! Foarte multe jigniri și nu sunt dispus să tolerez asta! O să stau să analizez mai bine preocesul. Sunt destul de surprins de tot cee ace se petrece!”, a spus Stelian.

