Mireasa, sezon 10, 6 decembrie 2024. Ramona a vorbit la telefon cu fiica ei după mult timp. Cum a fost conversația

După ce Simona Gherghe a rugat-o să vorbească la telefon cu fiica ei, Ramona a făcut acest gest.

„Bine că s-a gândit că are și ea fată”, a spus bunica Rebecăi înainte de a chema pe micuță la telefon. Rebeca, fiica Ramonei, a povestit cum a împodobit bradul, cum are serbare și a învățat o poezie și că a fost foarte cuminte în așteptarea lui Moș Nicolae.

Ramona i-a spus fiicei că va veni în curând acasă. La un moment dat, bunica fetiței i-a spus acestiea: „Hai, vorbește!”, iar micuța a spus: „Dar vreau să închid!”.

Ce a spus Ramona după ce a vorbit cu fiica ei la telefon

„Mă simt bine că am vorbit cu ea, dar mă simt nașpa că sunt aici. Ea are glasul tot la fel, e așa cu o știu eu. Îmi este greu că aș vrea să fiu acasă, dar în același timp înțeleg că s-a bucurat că am vorbit. Am văzut cât era de fericită că am sunat-o”, i-a spus Ramona lui Stelian.

„O să-mi doresc și eu la rândul meu copilul nostru și mie nu mi-ar plăcea ca mama lui să nu-i poarte de grijă. N-aș vrea să ai aceeași abordare”, i-a spus Stelian Ramonei.

„Am simțit un nod în gât. Sper că o să-ți faci timp să vorbești cu fetița ta. Stelian ți-a spus niște lucruri foarte bune”, i-a spus Simona Gherghe Ramonei.

Finala sezonului 10 Mireasa are loc pe 20 decembrie 2024.

