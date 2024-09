Mireasa, sezon 10. Ce dezvăluiri a făcut Stelian, după ce a intrat la cursa de eliminare cu Ștefan. Ce a zis despre Gabriel

În ediția din 6 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, Stelian a făcut dezvăluiri surprinzătoare, după ce a intrat la cursa de eliminare.

În gala de vineri a show-ului matrimonial, Ștefan și Stelian au intrat la cursa de eliminare. La Capriciile iubirii, fostul partener al Ramonei a dorit să exprime anumite păreri despre Gabriel, care a urcat în topul preferințelor telespectatorilor.

Ce dezvăluiri a făcut Stelian la Mireasa-Capriciile iubirii, după ce a intrat la cursa de eliminare cu Ștefan. Ce a zis despre Gabriel

În ediția din 6 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Stelian a intrat la cursa de eliminare cu Ștefan și telespectatorii au la dispoziție o săptămână pentru a decide cine va părăsi competiția.

Apoi, în Mireasa-Capriciile iubirii, Stelian a făcut o serie de declarații legate de noul său statut:

Citește și: Mireasa sezon 10, 6 septembrie 2024. Ce băieți intră la cursa de eliminare. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii votați de casă

„Eu cred că astăzi este o dovadă clară a ceea ce am încercat să vă spun de foarte multe ori și cu foarte multă vreme în urmă, și anume să aveți grijă ce faceți și să gândiți de două ori atunci când dați un verdict pentru că s-ar putea ca totul să se întoarcă împotriva voastră. Stelian, astăzi ai intrat în cursa de eliminare. La fel cum și discuțiile despre votare ar putea să aducă imunitate altor persoane. Dar voi faceți cum considerați. Voi credeți că ați venit aici ca să vă faceți prieteni, dar emisiunea nu este despre prietenie, ci sunteți într-o competiție toți cu toți. Încă nu realizați acest lucru. O să vedem pe finalul săptămânii viitoare ce o să se întâmple. Stelian, un singur vot. Și?”, a zis Gabriela Cristea.

„Da, nu știu ce să adaug. Este situația care este. Nu știu dacă are nevoie de alte adăugări. Votul a venit din partea lui Gabriel”, a spus Stelian la Mireasa-Capriciile iubirii, în ediția din 6 septembrie 2024.

În plus, Stelian și-a exprimat anumite opinii despre Gabriel: „Sunt unele aspecte care denotă anumite lucruri despre Gabriel. Nu vreau să pară că am ceva personal, au fost niște lucruri. Te-ai aflat la un moment dat într-o cursă de eliminare cu Bogdan pe care ai câștigat-o, e foarte bine, dar nu a fost frumos când i-ai zâmbit în față. Ieri în platou, lăsându-mă pe mine, era un om care plângea și tu te-ai distrat copios, parcă erai la spectacol. Mă refer când s-au difuzat lucruri despre mine și Ramona. Ramona a fost vizibil afectată. Astăzi, când am ieșit din platou, același gest mi l-a făcut”, a zis Stelian supărat.

Mama lui Gabriel a intervenit, însă Stelian și-a subliniat din nou punctul de vedere: „Nu e nimic personal, dar nu mai face lucrul acesta, Gabriel, fiindcă e jignitor”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 6 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii ca să vezi ce alte detalii au mai ieșit la iveală.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.

„Le mulțumesc fanilor emisiunii. Emisiunea Mireasa are cei mai înfocați telespectatori! Vă mulțumesc pentru că sunteți atât de pătimași, pentru că iubiți acest format! Vreau să mulțumesc echipei mele de suflet: echipa Mireasa! Știu că ne așteaptă un sezon la fel de greu!”, a spus Simona Gherghe înainte de a începe sezonul 10 Mireasa.