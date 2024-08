Mireasa sezon 10. Ce l-a făcut pe Stelian să se apropie iar de Ramona, de fapt: „Aveți o relație deschisă?”

Ramona și Stelian s-au declarat, din nou, într-o cunoaștere și încearcă să se cunoască mai bine. Ce propunere neașteptată i-a făcut acesta fetei.

După ce Stelian și Ramona s-au declarat din nou într-o cunoaștere, au purtat mai multe discuții prin care se să cunoască mai bine. Cu toate acestea, în timp ce deja își făceau proiecții despre cum ar arăta viața lor de cuplu în afara casei, băiatul a ținut iar să îi spună să nu se atașeze de el.

„Ai unele cuvinte care dor, îți rămân în cap mult”, i-a spus Ramona făcând referire la ce a spus acesta după petrecere.

„Eu așa mă manifest în general. Asta sunt eu în exterior. Am ieșit dintr-o relație serioasă, sunt un bărbat singur, n-am perteneră, nu-mi plâng copiii acasă de foame și muncesc foarte mult. Îmi place foarte mult energia feminină. Ies pe la terase, pe la cluburi. Putem ieși să facem toate chestiile împreună, ca într-un cuplu, dar nu mi-am asumat până în momentu de față o relație serioasă. Ți-am spus și ție: nu te atașa, nu vreau să suferi. Să rămânem prieteni nu funcționează. Emisiunea se numește Mireasa și aduncându-l pe eu din exterior, n-ar fi corect”, a adăugat și Stelian.

Ce l-a făcut pe Stelian să se întoarcă la Ramona după ce încheiase cunoașterea

În urma discuțiilor purtate de cei doi tineri, s-a pornit o adevărată dezbatere la Mireasa. Capriciile Iubirii.

„Ce e diferit? Ce te-a făcut să de reapropi de Ramona?”, l-a întrebat doamna psiholog invitată în platou.

„Totul a plecat de la un date pe care l-am avut zilele trecute. De la un task pe care l-am câștigat. Și alesesem o fată cu o energie nu foarte agitat și mi-a povestit că îi pare rău de Ramona că ar fi niște aspecte pe care nu le-a discutat și am lăsat loc de interpretări. Și am zis că tot ce e în doi să se desfășoare în doi. Dacă am lăsat loc de interpertări, să le discutăm și să fie stabilite de ambele părți. Au fost niște aspecte care m-au deranjat. Ea s-a simțit rău. Mi-a plăcut că a spus-o din inimă. M-a atras”, a răspuns Stelian.

„În material îi spuneai Ramonei să nu se atașeze de tine că s-ar putea să intre o fată și tu să te îndrăgostești și să ducă spre căsătorie. Aveți o relație cu beneficii?”, a adăugat și Raluca.

„Asta a fost o greșeală. Mi-am dat seama că din partea mea comportamentul acesta nu e corect”, a adăugat băiatul.

„Mie îmi sună a propunere de relație deschisă. Înseamnă când partenerii își propun să mai aibp relații și cu alți parteneri. Cam ce i-a propus Stelian”, a mai adăugat psihologul.

„Da, corect, așa este, dar am înțeles că nu este un comportament în regulă în cadrul acestei competiții și nici din partea mea”, a spus acesta.

