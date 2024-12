Mireasa, sezon 10. Ce spune mama Ionelei despre logodna dintre ea și Robert. Doamna Lenuța nu a fost prezentă la ediția specială

Doamna Lenuța, mama Ionelei, a intrat în direct prin telefon la Mireasa, Capriciile Iubirii, pentru a-și spune părerea despre feptul că Robert și fiica sa sunt logodiți.

Ionela și Robert s-au logodit în direct în ediția specială Mireasa de pe 30 noiembrie 2024. Din păcate, părinții lor nu au putut veni.

Chiar dacă nu a putut fi alături de fiica ei în ziua în care a fost cerută în căsătorie, mama Ionelei spune că-i susține pe cei doi și că este de părere că fiica ei se completează cu Robert.

Ce părere are doamna Lenuța despre logodna dintre Ionela, fiica ei, și Robert

Doamna Lenuța a intrat în direct prin telefon la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Suntem și noi emoționați. Am ținut să vă sun să vă felicităm și ne pare rău că nu am putut să fim și noi acolo alături de voi, dar dacă o să fie totul bine o să fim la sfârșit alături de voi. Este fericită, sunt fericiți amândoi, mi se pare că se completează unul pe altul. Ionela nu avea nevoie decât să fie iubită. Nu am putut da de cuscră. Poate cân o să vină Robert acasă o să ne cunoaștem. Dacă o să fie bine, o să venim în Finală”, a spus doamna Lenuța care a precizat că se pregătește de nuntă.

