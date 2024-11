Mireasa sezon 10. Cum își imaginează Laura și Mihai viața după emisiune. Unde vor cei doi să se mute împreună

Ediția din data de 13 noiembrie a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Laura și Mihai își fac planuri de viitor. Descoperă în rândurile de mai jos unde vor să se mute după ce se încheie sezonul 10 al emisiunii!

În ediția din 13 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile Iubirii, au fost difuzate imagini cu momentele romantice dintre Laura și Mihai care au fost surprinși discutând despre planurile de viitor.

Descoperă în rândurile de mai jos ce au zis despre Task-ul Cabinei Telefonice și despre locul în care se vor muta după ce sezonul 10 va ajunge la final.

Laura și Mihai s-au decis unde vor locui după finalul sezonului 10 Mireasa

Laura și Mihai au stat numai cu gândul la plecarea de la Paris și s-au mobilizat unul pe altul pentru a câștiga cea mai grea probă din emisiune, și anume: Task-ul Cabinei Telefonice.

Laura: Îmi doresc să plecăm că tu nu ai fost niciodată. Ar fi frumos să mergi pentru prima dată cu mine.

Mihai: Sau amintire: uite am fost prima dată cu avionul cu iubita mea, Laura! Și în cadrul emisiunii! O să rămână o amintire frumoasă pe viață!

Laura: Eu nu vreau să pierdem...

Mihai: Nu pierdem că suntem ambițioși. (...) Îmi doresc să ne facem bagajele împreună pentru Paris.

Cei doi și-au făcut și planuri de viitor, indiferent de rezultatul probei și au adus în discuție unde se vor muta după ce sezonul 10 Mireasa ajunge la final.

Mihai: Dacă ar fi să ne facem casă la Bistrița?

Laura: Stai că eu nici nu știu cum e la Bistrița.

Mihai: Păi te duc, tu oricum ai zis că te-ai muta dacă simți că eu sunt ce trebuie pentru tine. Dar eu fac casă la Bistrița, dar e cam jumătate de oră până la oraș. Mi-ar plăcea să am casă la țară, dar să am și apartament în oraș.

Laura: Așa sunt și eu!! La fel! Adică când sunt liberă să stau la țară și când suntem la muncă la oraș.

După difuzarea imaginilor cu cei doi acestea au fost dezbătute și în cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, unde Gabriela Cristea a fost curioasă să afle detalii despre strategia lor pentru Cabina Telefonică.

„Ați vorbit că nu vreți să mâncați, să beți... Dacă o să dureze 9 ore ce o să faceți?” a întrebat moderatoarea emisiunii.

„Nu e problemă, am ținut post negru și de 3 zile, deci e ok, eu am probleme mari că merg la toaletă, dar având în vedere că n-am mai consumat și nu mai consum apă de acum o să fie ok” a răspuns Mihai.

Citește și: Mireasa sezon 10. Sorin, profund dezamăgit de tatăl său: „Are 50 de ani și cu părere de rău că zic asta, degeaba îi are!”

Vezi în clipul video al articolului întreaga discuție din cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.