Comportamentul Laurei față de Mihai a fost analizat de băieți.

Băieții au analizat felul în care se raportează Laura la Mihai.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Mirela, mărturisiri despre relația cu Raul. Ce o sfătuiește Laura: „Și eu eram ca tine”

Mireasa, sezon 10. Robert, atac la Laura. Ce declarații a făcut concurentul: „S-ar putea să fie doar o impresie”

Băieții cred că Laura este ispita.

„Mihai chiar e îndrăgostit”, susține Rareș.

Robert e de părere că Laura este ispita.

„Poate ăsta e felul ei de a fi”, susține Sorin.

„De ce a întrebat-o și doamna Simona: <<Tu așa ești?>>”, spune Robert.

Lui Rareș îi e rușine să aducă în discuție problema ispitei de față cu Mihai, considerându-l un băiat de treabă.

Robert consideră că reținerea Laurei nu ține de personalitate, ci de faptul că nu este îndrăgostită de Mihai.

„Are dreptate Robert”, spune Rareș.

„Eu îmi dau seama de femei”, spune Robert. „Lumea mă ia de nebun, dar sunt trecut prin multe.”

Alexandru aduce în discuție o situație de la primul party cu Laura.

„Era party-ul, primul party, ea era intrată de fapt pentru Mihai (...), eu veneam de la party spre frigider și într-un fel mi s-a părut că s-a uitat la mine (...) poate așa se uită ea”, povestește Alexandru. „Mi-am pus un mic semn de întrebare.”

„Și eu mai am simțuri d-astea uneori”, spune Ionuț.

„Și respect față de Mihai. N-am avut eu treabă”, spune Alexandru.

„Daiana l-a ales pe Mihai”, susține Robert.

„S-ar putea să fie doar o impresie”, mai adaugă Alexandru.

Robert consideră că mai mulți băieți au văzut semnalele Laurei: „I-a dat lui semnale. (...) Doar cu el făcea așa.”

Robert crede că Laura a devenit apropiată de Mihai după ce a fost sfătuită de telespectatori să fie mai empatică față de iubitul său.

„Unele femei sunt manipulatoare”, susține Robert. „Eu văd și o schmbare în el de când e cu ea. (...) E foarte rece.”

„Și crede că cineva are ceva cu el”, spune și Ionuț.

„Am fost mult mai rece de cum am fost în relațiile anterioare aici”, se apără Laura. „Am încercat să mă pun pe mine pe primul loc. (...) Fizic am spus că îmi plăcea de Mihai, Alexandru și Stelian. Am spus de la început. (...) Au fost priviri, dar doar atât.”

„Nu sunt genul de persoană care să vină și să facă declarații”, mai adaugă tânăra.

„Sunt foarte multe capturi pe grupuri din niște momente cu voi doi (...) Oamenii speculează că atunci când Mihai vrea să te sărute, tu întorci capul”, spune Simona Gherghe.

„N-am băgat în seamă chestiile astea micuțe”, intervine Mihai. „De ce nu vorbiți când sunt și eu de față?”

„S-a vorbit despre mai multe cupluri”, susține Rareș. „Mihai se duce mai repede la somn, noi stăm la povești mai mult.”

Rareț îl sfătuiește pe Mihai să se gândească foarte bine dacă o va cere în căsătorie pe Laura la Paris sau nu. Acesta aduce în discuție experiența personală.

„Am făcut o comparație cum oferă Ionela lui Robert”, intervine și Ionuț.

„N-o spunem cu răutate, doar să te mai gândești bine-bine”, adaugă Rareș.

Robert susține în continuare că Laura a devenit afectuoasă abia după ce a fost ”mustrată” de telespectatori.

Robert subliniază comportamentul Laurei față de Cristi, iar la faptul că tânăra a vrut să-l testeze pe Mihai concurentul consideră că e o formă de manipulare.

„Nu trebuie să arăt nimănui nimic (...), decât lui”, spune Laura.

Simona Gherghe a anunțat faptul că Ionela și Robert vor fi în live de la ora 17:30.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Tatăl Isabellei, vorbe grele pentru fiica sa. Ce a sfătuit-o domnul Eduard: „Nici tata nu a înțeles ce trebuia”

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate în AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.