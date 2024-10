Mireasa sezon 10. Ramona a dezvăluit pentru Alexia detalii neașteptate din trecutul ei! Ce a zis despre Stelian

Ramona a stat de vorbă cu Alexia și a făcut o confesiune neașteptată despre trecutul ei, dar și despre Stelian. Ce s-a aflat la Mireasa-Capriciile iubirii, ediția din 18 octombrie 2024.

Ramona a simțit nevoia să-i explice Alexiei experiențele nefaste ale vieții prin care a trecut în fosta ei relație.

„Eu, în ultimii doi ani, nu am mai stat în țară. După ce m-am despărțit de băiatul ăsta și ai mei nu își mai vorbeau, eu nu am mai vrut să iau bani de ei. Nu mai puteam să fiu atât de des acasă, cred că în doi ani am fost o dată acasă sau de doi ani. În 2023 și 2024 nu am mai fost atât de implicată, să vin acasă să o văd, dar îi trimiteam pachete. Și a sunat maică-sa și a zis chestia asta. Eu știu chestia asta și am spus. După a sunat maică-sa și a zis să nu mai vorbesc despre copilul ei”, a povestit Ramona.

„Acum, când vei ieși din casă, vei fi mult mai apropiată de ea. Gândește-te că anii ăștia pe care tu îi pierzi departe de ea nu o să îi mai ai. Copiii cresc și cresc repede. Anii trec”, a fost replica dată de Alexia.

Apoi, Ramona a spus că o enervează de fiecare dată când Stelian vorbește. Un detaliu și mai neașteptat a fost atunci când ea a zis că nu poate să aibă o relație cu Ionuț, că nu se vede cu nimeni din casă și că își va face o relație după emisiune.

Cele două și-au deschis inima și au vorbit mai multe despre trecutul lor și despre experiențele avute în dragoste.

Discuțiile a continuat apoi în platoul emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii. Află detalii urmărind clipul video de mai sus din ediția din 17 octombrie 2024.

