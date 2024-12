Stelian a insistat ca Ramona să îi spună când și-a văzut ultima data fetița. Concurenta a dat mai multe răspunsuri, deși a părut să evite unul direct.

Stelian și Ramona se aflau în dormitor când băiatul a început să-i pună întrebări despre relația cu fetița sa.

Mireasa sezon 10. Stelian a insistat ca Ramona să dea detalii despre relația cu fetița ei. Cum a încercat să evite răspunsurile

”Chiar au trecut doi ani jumătate de când nu ți-ai vizitat fata?”, a întrebat Stelian. ”Nu, pentru că eu în primul rând nu am fost niciodată plecată foarte mult fără să vin acasă.”, a răspuns Ramona.

”Și care e faza cu doi ani jumătate?”, a insistat băiatul. ”În primul rând, eu acum doi ani jumătate eram acasă. Nici eu nu știu de unde a plecat asta cu doi ani jumătate.”, a venit replica concurentei de la Mireasa.

Ea a negat că nu și-a mai văzut fiica de doi ani jumătate: ”Acum doi ani jumătate eram acasă. Chestiile astea o să le discut, posibil să le discut, cu Cosmin, când o să ies de aici. Tocmai din acest motiv am și eu unele întrebări să-i pun. Cu toate că dacă i-aș pune întrebările respective de ce a spus anumite chestii mama lui, poate copilul...”

Ramona a continuat prin a spune că are poze în telefon cu Rebeca, făcute ultima dată când s-au văzut: ”La botezul fetiței lui vărul meu. A fost anul ăsta. Înainte să vin eu aici cu o lună. Atunci m-am văzut ultima oară cu fetița. După am plecat în Germania, am venit înapoi în România.”

Citește și: Mireasa sezonul 10, 11 decembrie 2024. Cum s-a pregătit Stelian pentru o noapte fără camere cu Ramona. ”Am luat cureaua”

După botez, Ramona susține că a plecat în Germania și s-a întors pentru a participa la înmormântarea bunicului ei. Atunci ar fi văzut-o, din nou, pe cea mică: ”După am mai venit eu acasă și atunci, înainte să vin la emisiune, am văzut-o”.

Concurenta i-a mărturisit lui Stelian că nu a vrut să o expună pe fiica sa, motiv pentru care a refuzat ca mama ei să o aducă în casa Mireasa sau să participe la Finală.

La Mireasa Capriciile Iubirii, Ramona a fost întrebată de ce i-a propus lui Stelian să nu se mai căsătorească. Ea a explicat că s-a gândit la mama lui Stelian.

”Pentru o soacră care nu te dorește, ai renunța la bărbatul iubit?”, a întrebat o invitată de la Capricii. ”Nu neapărat că am renunțat la el. Am renunțat să fac pasul respectiv”, a zis Ramona.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

De luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.