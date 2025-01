Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Cine este Alexandru. Tânărul este profesor de matematică și a avut 10 la Bacalaureat

Alexandru Nicolae Codreanu a venit la Mireasa în sezonul 11 însoțit de mama lui, doamna Doinița.

Alexandru are 28 de ani și este profesor de matematică. Tatăl său a murit când avea numai 9 ani. Acela a fost cel mai greu moment din viața lui și a mamei sale. Mama sa a plâns când și-a ascutat fiul vorbind despre tragica moarte a tătălui.

„Sunt Alexandru Nicolae Codreanu am vârsta de 28 ani si sunt născut in Adjud, jud Vrancea. Sunt crescut si practicant al religiei ortodoxe. Am 1,85. Eu de fel sunt un om foarte calm, sunt vesel, imi place sa întrețin atmosfera. La o petrecere îmi place să mă distrez”, a povestit tânărul care a luat 10 la Bac la matematică.

Cine este Alexandru de la Mireasa

„Am absolvit liceul Tehnic Gheorghe Balș din Adjud. La examentul de Bacalaureat am luat nota 10 la matematică, fapt ce m-a influentata sa aleg Facultatea de Matematică de la Bacău. Si asta, si faptul ca la noi in familie sunt si foarte multi profesori, verisorul meu, matusa mea (de sport si matematica). Eu sunt un profesor de matematică foarte deschis cu elevii mei, să fie atrași de matematică”, a spus tânărul, precizând că își dorește să primească scrisori de la elevii săi.

„Mi-aș dori ca sortita, sufletul meu pereche, să fie comunicativa, sa nu ne culcam supărați unul pe altul.

Pentru mine nu este importanta religie, aceasta poate sa aiba si un copil, nu ma deranjeaza acest aspect. Nu cred ca as accepta sa fi facut videochat pentru ca cumva m-ar afecta si pe mine in viitorul meu profesional. Pana la varsta de 28 de ani am avut 3 relatii serioase”, a povestit Alexandru.

