Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Cine este Cristian. Băiatul vine din Italia și spune că a avut o relație toxică

Cristian este concurent în sezonul 11 Mireasa, care a început oe 13 ianuarie 2025. Băiatul vine din Italia.

Cristian George Stanciu are 30 de ani, s-a născut în Galați și locuiește de 20 de ani în Italia, unde a plecat cu mama lui, despre care spune că e cea mai importantă persoană din viața sa. Are o înălțime de 1,77 m și o greutate de 70 de kilograme și e în zodia Săgetător. În Italia lucrează ca antrenor personal de fitness.

Cine este Cristian din sezonul 11 Mireasa

„Eu am plecat în Italia in jurul varstei de 9 ani, mama a plecat cu un an inainte, ea acolo a plecat cu un an inainte. Era 2002. Eu am rămas cu bunica mea din partea mamei. Mama si tata s-au despărțit cand eu aveam 1 an, mama si-a refacut viata. Tata nu am avut un raport de tata cu fiu, ne mai vedeam, ne-am văzut si acum de recent. Nu am simtit lipsa tatalui cand eram mic pentru ca mama a stiut mereu sa o inlocuiasca”, a spus Cristian.

„Am început să îmi câșting primii bani la varsta de 14 ani, duceam sezlonguri, am facut detoate, se lucra foarte mult. Apoi am lucrat ca ajutor de electrician. Apoi am început sa lucrez ca ospatar la bar, la restaurant, la pizzerie, duceam comenzi. Sunt o persoana foarte ordonată, fixist, sa fie totul cum imi place mie”, a spus concurentul Mireasa.

Nu e o persoană geloasă și posesivă și spune că a avut o relație toxică. Cristian e singur de 3 ani.

„Cea mai importantă relație a mea durat 2 ani, a fost o fata mai mica, nu am stat cu fete mai mari, doar o singură data am fost un fel de toyboy. Aveam 20 de ani. Ne-am plăcut estetic și nimic mai mult. Viitoarea mea soție vreau sa fie o persoana simplă”, a spus băiatul.

