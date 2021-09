Mireasa sezon 4, 17 septembrie 2021. Adelina a vrut să plece de la ieșirea cu Alexandru

La ieșirea lor a dominat tensiunea care s-a făcut prezentă încă din momentul în care Alexandru a descoperit că Adelina s-a înscris la Mireasa sezon 4.

Ce au vorbit Adelina și Alexandru la ieșire

De cum au ajuns la piscină, cei doi au început să-și reproșeze lucruri. La un moment dat, pentru că partenera de discuție se enervase, Alexandru i-a sugerat că poate să se ridice, lucru pe care Adelina l-a și făcut.

Apoi, a revenit și au încercat să poarte o discuție. Cu toate că au decis ca fiecare să o ia pe drumul său, fata a afirmat că regretă faptul că l-a cunoscut.

”În ultimii ani a devenit o obișnuință”, i-a spus el fostei iubite, cu care a fost cinci ani. Adelina i-a replicat că-și dorește un partener sigur pe el, care știe ce vrea. ”Nu cum ești tu”, a mai adăugat ea.

Alexandru i-a transmis că-și dorește să aibă parte de ce vrea, lucru pe care l-a afirmat și Adelina.

Adelina și Alexandru au fost împreună cinci ani

Alexandru și Adelina au format un cuplu vreme de cinci ani. Dezvăluirea a fost făcută în emisia live din 31 august 2021.

Înainte ca Alexandru să intre în casa Mireasa sezon 4, au fost difuzate materiale cu povestea Adelinei și a lui Alexandru, care conținea elemente comune.

”A fost o relație frumoasă, s-a terminat în ianuarie. Nu am mai păstrat legătura.”, a spus Adelina. ”Nu am discutat cu el, nu știe că sunt aici”, a mai adăugat ea, întrebată fiind dacă fostul ei iubit știe că s-a înscris în show-ul matrimonial Mireasa.

”Nu sunt posesiv, gelos. Urăsc chestia asta. Erau foarte multe neînțelegeri, gelozie, iar eu nu mai concep acest lucru la o femeie. Cu greu, dar am trecut peste. Aș minți să spun că nu am suferit.”, a explicat și Alexandru.

”Nu cred, am văzut ceva...”, a spus Alexandru când a văzut-o pe Adelina. ”Pe ea o cunosc, am avut o relație cu ea. Nu are rost să facem cunoștință”, a zis el după ce le-a pupat pe toate fetele, dar pe Adelina nu a salutat-o.

”Știam că s-a înscris la o emisiune, nu eram sigură. Și în timpul relației s-a înscris și pe la alte emisiuni. Știam că se înscrie la emisiuni, dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici”, a adăugat Adelina.