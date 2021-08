Mireasa sezon 4, 31 august 2021. Alexandru și Adelina au fost cinci ani împreună

Înainte ca Alexandru să intre în casa Mireasa sezon 4, au fost difuzate materiale cu povestea Adelinei și a lui Alexandru, care conținea elemente comune.

”A fost o relație frumoasă, s-a terminat în ianuarie. Nu am mai păstrat legătura.”, a spus Adelina. ”Nu am discutat cu el, nu știe că sunt aici”, a mai adăugat ea, întrebată fiind dacă fostul ei iubit știe că s-a înscris în show-ul matrimonial Mireasa.

”Nu sunt posesiv, gelos. Urăsc chestia asta. Erau foarte multe neînțelegeri, gelozie, iar eu nu mai concep acest lucru la o femeie. Cu greu, dar am trecut peste. Aș minți să spun că nu am suferit.”, a explicat și Alexandru.

”Nu cred, am văzut ceva...”, a spus Alexandru când a văzut-o pe Adelina. ”Pe ea o cunosc, am avut o relație cu ea. Nu are rost să facem cunoștință”, a zis el după ce le-a pupat pe toate fetele, dar pe Adelina nu a salutat-o.

”Știam că s-a înscris la o emisiune, nu eram sigură. Și în timpul relației s-a înscris și pe la alte emisiuni. Știam că se înscrie la emisiuni, dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici”, a adăugat Adelina.

Ce condiție trebuie să respecte Alexandru și Adelina ca să rămână la Mireasa

Simona Gherghe a specificat că regulamentul interzice ca doi foști iubiți să participe la show-ul matrimonial. ”Singurul lucru pe care îl puteți face este să continuați și să nu aveți nimic unul cu altul”, a afirmat Simona.

”Îmi doresc să cunosc alt băiat. Nu am venit pentru el. Cum și el poate, eu de ce nu aș putea?”, a spus Adelina.

”Dacă zici că ești vindecată, de ce m-ai căutat mereu? Am bănuit că e aici, speram să nu fie adevărat. Eu sunt foarte atent la detalii și am văzut că pe o cutie scria Adelina Tătucu. Spunea Ion despre ea și totul ducea la ea. Mă gândeam că despre ea este vorba. Chiar vreau să cunosc fetele”, a replicat Alexandru.

Adelina a început să plângă după destăinuirile din live

”Părerea mea e că a venit nevindecată aici. Eu am venit vindecat. Ea m-a căutat mereu, ultima dată a fost acum câteva săptămâni.”, a declarat Alexandru.

”Chiar îmi doresc să cunosc alt băiat, povestea m-a făcut să plâng. A fost iubirea aia, prima și singura.”, a explicat Adelina.

Reacția lui Ion despre povestea dintre Adelina și Alexandru

Întrebat, Ion a spus că nu este deranjat de faptul că Adelina este fosta iubită a lui Alexandru. ”Nu reprezintă nicio problemă. Dacă nu a fost el capabil, o fac eu mireasă”, a spus Ion.

”Mă faci incapabil. Exprimă-te mai corect data viitoare.”, a replicat Alexandru, care l-a scuzat pe Ion pentru replica dură.

Ce spunea Alexandru de la Mireasa sezon 4 despre relația anterioară

La 19 ani s-a îndrăgosit de o fată (mai mică cu 2 ani decât el). A cunoscut-o în tren. El mergea la Timișoara, la facultate și ea, fiind din Herculane, s-a urcat în același compartiment. Au intrat în vorbă. Au fost 4 ani împreună. S-au despărțit pentru că în ultima perioadă nu s-a mai înțeles, erau caractere diferite.

Alexandru spune că fata nu s-a maturizat atât de mult cât și-ar fi dorit el. În plus era foarte geloasă, deși el nu-i dădea motive. Dacă Alexandru nu răspundea imediat la telefon, fata deja făcea scandal și lui Alexandru nu-i place asta, mai ales că e de părere că o relație trebuie să se bazeze pe încredere.

Alexandru a încercat să o înțeleagă, i-a dat mai multe șanse, s-au tot despărțit și împăcat, a fost dragoste cu năbădăi. La un moment dat se gândea s-o ceară de soție, dar s-a răzgândit repede pentru că nu o vedea ca pe viitoarea mamă a copiilor lui.