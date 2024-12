Mireasa, sezon 4. Cum se simte Raluca Șaulescu în timpul sarcinii. Soția lui Ion a dat detalii despre starea sa

Raluca Șaulescu, fosta concurentă a sezonului 4 Mireasa, este însărcinată în 2 luni. După ce ea și Ion au dat anunțul la Antena 1, tânăra a povestit și cum se simte în prezent.

Raluca Șaulescu a povestit pe TikTok că nu are tocmai un început de sarcină ușor. Soția lui Ion este însărcinată în 2 luni și, spune ea, are foarte multe episode de grețuri într-o zi.

„Cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți cât de grețuri am într-o zi. Am două săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară, deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău”, a povestit Raluca, într-un live pe TikTok.

Raluca și Ion Șaulescu vor deveni păriniți

Raluca și Ion nu știu încă sexul copilului, dar așteaptă cu nerăbdare să devină părinți.

Raluca și Ion au anunțat de ziua Antenei că urmează să devină părinți.

„Am zis mereu că atunci când va veni momentul să spun ceva anume, o să o fac eu și vreau să se audă de la Antena 1 în premieră toată treaba asta. Așa că o să o spun. O să fim părinți. Știu că vedeți doar două persoane acum, dar de fapt nu sunt două, mai e una undeva pe drum și așteptăm să vină și ea să ne filmăm cu toții”, au declarat Ion și Raluca Șaulescu.

În luna septembrie, Ion Șaulescu și Raluca Șaulescu și-au șters pozele de cuplu de pe rețelele sociale. Fanii Mireasa s-au gândit la posibilitatea ca cei doi să se fi despărțit, însă au precizat că doar s-au certat.

„Ne-am certat, ne-am șters pozele de pe Internet și au apărut postări că ne-am despărțit. Nu ne-am despărțit, dar ne-am certat. Azi nu suntem certați. Asta e explicația pe care am vrut să o dau. Să știe toată lumea adevărul”, a spus Ion Șaulescu pe rețelele sociale.

Ion și Raluca Șaulescu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale sezonului 4 Mireasa. Cei doi s-au căsătorit în cadrul show-ului matrimonial și în prezent sunt soț și soție. Raluca a avut parte de o cerere în căsătorie de-a dreptul inedită.

Ion de la Mireasa sezon 4 a cerut-o în căsătorie pe Raluca în cadrul emisiunii Extra Night Show de la Antena Stars.

După ce a fost difuzat un material cu parcursul relației lor, Paula Chirilă a spus că se întâmplă multe lucruri în jurul lor, făcând referire la logodnele de la Mireasa. Atunci, Ion s-a ridicat și, puțin încurcat de cutia inelului, care se agățase de sacou, s-a pus în genunchi.

”Păi dacă în jurul nostru se întâmplă lucruri, ar trebui să se întâmple și pentru noi. Stai că nu mai iese (n.r. cutia cu inelul)”, a spus Ion și s-a așezat în genunchi în fața Ralucăi.

”Vai, nu cred. Da, vreau să fiu soția ta.”, a zis Raluca. Tânăra nu se aștepta să fie cerută în căsătorie și cu atât mai puțin în emisiunea live de la Antena Stars. ”Vai, nu cred. Mamă, deci nu-mi vine să cred. Ce mi-ai făcut?! Ce mi-ai făcut?!”, a mai adăugat ea.

Ion: ”M-am asigurat că vei petrece pe bune următorii 45 de ani lângă mine.” Însă Raluca era atât de emoționată încât a rămas fără cuvinte: ”Nu pot să vorbesc, trebuie să mă înțelegi. Te iubesc. Aoleu, aoleu.”

Ion și Raluca au spus „Da” în fața ofițerului stării civile, în Finala Sezonului 4 Mireasa. Cei doi s-au aflat pe locul 3 în clasamentul publicului, câștigătorii acelui sezon fiind Ella și Petrică.