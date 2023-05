Mireasa sezon 4. Petrică și Ela Nemeș, imaginea romantică pe care au postat-o. Cum l-a alintat aceasta pe bărbat

Petrică și Mihaela Nemeș au surprins pe toată lumea cu o imagine într-o ipostază romantică care a emoționat pe toată lumea. Cei doi par să fie fericiți și iubirea dintre ei nu s-a zdruncinat deloc în aceste luni.

Petrică și Ela, imaginea romantică de pe internet. Cum l-a alintat ea pe bărbat

Ela a ținut să posteze o fotografie cu ei doi în natură, într-o ipostază tandră, iar mesajul pe care ea l-a scris cu siguranță l-a emoționat pe Petrică. „Dragostea mea”, a fost alintul pe care ea i l-a adresat lui.

Cei doi au fost felicitați de fani pentru dragostea de care dau dovadă în fiecare zi.

„Doi tineri frumoși! Dumnezeu să vă binecuvânteze”, „Îmi sunteți maxim de dragi!”, „Sunteți minunați dragii mei!”, au fost doar câteva dintre cuvintele pe care fanii lor au ținut să le scrie în secțiunea de comentarii a fotografiei.

Petrică și Ela de la Mireasa au anulat nunta, după ce tânăra a pierdut sarcina

La începutul lunii ianuarie, Petrică și Ela anunțau cu durere în suflet că au pierdut bebelușul pe care îl așteptau cu nerăbdare. În prezent, se pare că acest eveniment tragic și-a pus amprenta asupra planurilor celor doi. Ce a dezvăluit Petrică despre speranța de a avea un alt copil, dar și despre nunta care a fost anulată.

Fanii cuplului au fost extrem de bucuroși pentru cei doi, după ce aceștia au anunțat sarcina, iar Ela începuse să publice imagini cu burtica de gravidă. Din nefericire, tânăra a pierdut însă bebelușul, iar foștii concurenți de la Mireasa au anulat momentan și nunta.

Cununia religioasă urma să aibă loc la finalul lunii iunie, însă cei doi foști câștigători ai Mireasa nu au putut trece atât de ușor peste trauma pierderii sarcinii. Totuși, Petrică și Ela nu au renunțat la gândul de a ajunge în fața altarului.

„Am anulat nunta. Am anulat atunci pentru că a fost problema cu sarcina. Acum vrem să o reprogramăm, dar doar pentru anul viitor, cred”, a dezvăluit Petrică de la Mireasa pentru Fanatik.

Cu toate că viața lor a luat o turnură neprevăzută, Petrică și Ela nu s-au despărțit, ci au ales să meargă înainte împreună, exact așa cum și-au promis, fiind sprijin unul pentru celălalt în aceste momente grele. Mai mult decât atât, cei doi și-au propus să devină din nou părinți.

„Am depășit un pic mai greu momentul, dar trebuie să mergem înainte. Ne-a întărit foarte mult relația, dar cred că orice greutate care vine în viață te face mai puternic. Ne mai dorim copil, normal. Acum trebuie să aibă și ea grijă, în următoarea perioadă cel puțin…O jumătate de an, un an, nu are voie să rămână însărcinată. Na, pe viitor, îți dai seama că ne dorim, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu..”, a mai dezvăluit Petrică pentru sursa citată.