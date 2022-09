Mireasa sezon 6, 12 septembrie 2022. Miruna și Cosmin s-au pupat la petrecere. Cei doi sunt într-o cunoaștere

”M-a uimit doar. Nu mi-aș fi dorit să se întâmple atunci. Și prea curând și nu voiam să fie asociat un prim pupic la o primă petrecere. (...) Nu e vorba despre o reținere. Consider că am sărit niște pași. Nu am spus că m-a deranjat. Dacă era afară, era altceva. Nu era atâta presiune.”, a spus Miruna.

Cosmin afirmase, cu doar câteva minute în urmă, că sunt într-o cunoaștere. Și concurenta de la Mireasa a susținut că era clar faptul că erau axați unul pe celălalt. ”Nu am primit niciun feedback de acasă”, a zis concurenta.

Ce părere are mama lui Cosmin despre reacția Mirunei

Mama lui Cosmin și-a spus și ea părerea: ”Eu cred că el a făcut-o de drag. Are și ea dreptate pentru că sunt filmați. Și eu, ca mamă, am așa ceva că sunt filmată”.

Totuși, doamna Adriana nu înțelege reacția Mirunei: ”Eu consider că a făcut din plăcere, a fost ceva spontan. Asta îmi place. Iar la Miruna nu înțeleg ceva, probabil se va supăra acum. Săptămâna trecută Cosmin era prea reținut și acum a avansat mult. Eu cred, din punctul meu de vedere, că a făcut-o de drag.”

De cealaltă parte, băiatul neagă faptul că ar fi făcut un pas grăbit, fără să simtă.

”Eu nu m-am gândit nicio clipă la așa ceva.”, a afirmat Cosmin care susține că a făcut ce a simțit. Concurentul de la Mireasa sezon 6 a înțeles-o pe Miruna: ”Eu cred că ea este puțin presată”.