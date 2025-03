Cum arată Sharon Stone acum, la 67 ani. Celebra actriță făcea furori cu frumusețea ei în tinerețe

Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958 în Meadville, Pennsylvania, este o actriță și producătoare americană renumită pentru rolurile sale provocatoare și pentru prezența sa carismatică pe ecran.

Cariera sa a debutat în anii '80, cu apariții în filme precum "Stardust Memories" (1980) și "Deadly Blessing" (1981). Totuși, recunoașterea internațională a venit odată cu rolul din "Total Recall" (1990), unde a jucat alături de Arnold Schwarzenegger.

Cum arată Sharon Stone la 67 ani

Consacrarea definitivă a avut loc în 1992, când a interpretat-o pe misterioasa Catherine Tramell în thriller-ul erotic "Basic Instinct", un rol care i-a adus prima nominalizare la Globul de Aur.​

În 1995, Stone a colaborat cu regizorul Martin Scorsese pentru filmul "Casino", unde a interpretat-o pe Ginger McKenna, soția unui mafiot.

Această performanță i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. De-a lungul anilor, a continuat să joace în diverse producții notabile, precum "The Quick and the Dead" (1995), "The Muse" (1999) și "Broken Flowers" (2005).​

În tinerețe, actrița făcea furori cu frumusețea sa și a reușit să cucerească mulți bărbați faimoși de la Hollywood.

La vârsta de 67 de ani, Sharon Stone continuă să impresioneze prin forma sa fizică de invidiat. Recent, actrița a fost surprinsă de paparazzi în timp ce era la un salon de manichiură. Cu o șapcă pe cap și ochelari de soare, Sharon a încercat să se camufleze astfel încăt să fie de nerescunoscut.

Pentru a se menține în formă, Sharon Stone adoptă o rutină de exerciții fizice regulate și o alimentație echilibrată. Antrenamentele sale includ sesiuni de Pilates, yoga și exerciții în apă, care contribuie la tonifierea musculaturii și la menținerea flexibilității.

De asemenea, actrița pune accent pe importanța odihnei și a gestionării stresului, considerând că echilibrul mental este esențial pentru o viață sănătoasă.​

În 2022, vedeta și-a deschis sufeltul în fața fanilor și a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent, după ce a suferit o intervenție medicală greșită.

„Tocmai am fost diagnosticată greșit și am trecut printr-o intervenție medicală incorectă. Două epidurale, de data aceasta. Văzând că durerile se agravează, am cerut o a doua opinie: am o tumoră cu fibrom, de mari dimensiune, care trebuie extirpată”, a dezvăluit Sharon Stone.

„Doamnelor, în special: nu vă lăsați amăgite. Cereți o a doua opinie. Vă poate salva viața. O să fiu la pat 4 - 6 săptămâni pentru o recuperare completă. Mulțumesc pentru grijă. Totul este bine”, a mai adăugat vedeta internațională.

Nu este prima dată când vedeta vorbește deschis despre momentele de cumpănă prin care trece. Sharon Stone a mai fost diagnosticată, în trecut, cu mai multe tumori benigne și a trecut printr-o intervenție chirugicală.

Pe lângă cariera sa cinematografică, Stone este implicată activ în proiecte umanitare și artistice. Recent, a participat la Festivalul de Film de la Palm Springs, unde a atras atenția prin eleganța sa și a exprimat mândria față de colegii săi din industrie.

De asemenea, actrița își dedică timpul pasiunii pentru pictură, având expoziții în diverse orașe și planificând o expoziție la Roma. ​

Sharon Stone rămâne o prezență emblematică în industria cinematografică, demonstrând că talentul și dedicarea nu au vârstă. Aparițiile sale recente reflectă nu doar o formă fizică de invidiat, ci și o atitudine pozitivă și inspirațională, consolidându-și statutul de icoană a eleganței și forței feminine.

