Mireasa sezon 6, 21 decembrie 2022. Un alt cuplu nu mai vrea să se căsătorească în Finala din 23 decembrie

Pentru Finala Mireasa sezon 6, se pare că Deni și Viorel au luat decizia să nu facă pasul cel mare. ”Noi nu suntem deciși”, i-a spus Viorel doamnei Paula.

Viorel nu a dorit să îi roage pe susținători să voteze un cuplu anume. La fel și Deni, care nu simpatizează pe cineva anume.

Câteva minute mai târziu, ei i-au spus doamnei Paula că nu sunt siguri dacă vor spune ”DA” sau ”NU” în fața primarului.

După ce s-au contrat, Deni a mai adăugat că nu se înțeleg și nu vor să riște pentru că niciunul nu dorește să treacă printr-un divorț.

Deni și Viorel de la Mireasa sezon 6 nu vor să se mai căsătorească

”În momentul de față, nu ne dorim ca o căsătorie să pună presiune sau tensiune pe noi. Nu știm ce decizie să facem în momentul de față”, a zis Deni odată ajunsă în fața camerei. Ea i-a rugat pe susținători să voteze Roxana și Paul.

Viorel a subliniat faptul că nu sunt hotărâți și a rugat publicul să nu investească bani în ei pentru că nu vor să dezamăgească.

Întrebați de Simona Gherghe ce s-a întâmplat, Viorel a declarat: ”Nu am fost niciodată deciși. Am avut discuții și la acte. Dacă avem o discuție așa serioasă și ne enervează, consider că nu suntem pregătiți”.

Deni: ”Eram supărată ieri, era vorba strict de moment. E o decizie de comun acord. Nu suntem pregătiți să ne căsătorim aici.”

Viorel a mai explicat că cele două zile vor să fie liniștiți, doar ei doi în București: ”Vom merge două zile la mine la Galați, după la Sibiu. Nu știu unde ne stabilim”.

