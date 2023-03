Mireasa sezon 7, 3 martie 2023. Giulia a avut parte de o petrecere în casa Mireasa. Ce băiat i-a atras atenția

În gala live de pe 3 martie 2023 de Mireasa concurneții au putut vedea filmulețul d eprezentare al noii lor colege.

„Mama pentru mine e un punct foarte sensibil. Mi-aș dori și eu o familie cum sunt părinții mei. Cel mai dificil moment din viața mea a fost acela când am dat la Școala de Poliție. Nu am reușit ți aveam impresia că nu-mi iese nimic. Dar anumite eșecuri ne fac să devenim puternici. Ultima mea relație s-a terminat acum un an jumate. Juca la două capte. Când am văzut niște mesaje am zis să nu mai continuăm”, a povestit Giulia.

Cea mai lungă relație a Giuliei a durat 4 ani, iar despărțirea a venit ca urmare a distanței.

Fata a spus că a remarcat u băiat: „Am remarcat pe cineva din casă. Este înalt, brunet și simpatic”.

După prima noapte în casa Mireasa, Giulia a spus că nu și-a schimbat părerea despre băiatul „simpatic” pe care l-a remarcat din fața televizorului.

Ce băiat a remarcat Giulia în casa Mireasa

La cină cu băieții, Giulia a mărturisit că Roberto este cel care i-a atras atenția. După ce au srvit mama și au stat de vorbă băieții și Giulia au început să danseze. Fetele au văzut imagini pe plasmă cu petrecerea lor.

„Eu sper să intre un băiat. Vreau și eu muzică. Și eu dansez”, a spus Hatice după ce a văzut imaginile din casa băieților.

„Nu mă așteptam. Nu aveam o speranță că intră cineva pentru mine”, a spus Roberto.

