Mireasa sezon 7, 7 februarie 2023. Reacția lui Mihai după ce a aflat despre trecutul lui Hatice. A folosit cuvinte dure

”Eu sunt lumina de la capătul tunelului sau cum?! Păi asta sunt pentru ea. E ceva pozitiv, da... Mă așteaptă cămătarii, ce sunt, frate? Acasă ce fac. Fetele din Brăila, toate fac asta. Acolo e spuma. Sunt șterse pe jos. (...) Îți dai seama că nu mi-aș dori ca nevasta mea să fie fosta de pește? Eu la București mă distrez cu ele. Eu niciodată nu am luat de bună o fată de genul. Eu mi-am dat seama de când am văzut-o pe ea. Am zis și de Denisa la fel”, a spus Mihai.

”Nici eu nu aș sta cu o fată așa”, a zis și Roberto. ”Tu să taci din gură”, i-a zis Mihai, făcând referire la fosta relație a lui Roberto. Mihai susține că nu poate avea o relație serioasă cu o femeie care s-a învârtit prin aceste cercuri dubioase.

Mihai, foarte dur despre trecutul lui Hatice

Mai târziu, pe pace, a mers la Hatice și a întrebat-o dacă mai are ceva de ascuns. Fata i-a replicat că fostul avea poze mai deochiate cu ei doi. ”Dacă o face, problema lui”, a afirmat ea. ”Doamne ferește”, a venit răspunsul lui Mihai.

Mai târziu, Roberto a vorbit cu Hatice și i-a transmis că Mihai crede că el e un refugiu pentru fată. Concurenta de la Mireasa sezon 7 i-a răspuns că nu are nevoie de protecție și că vrea să o ia de la zero cu cineva care o prețuiește.

Hatice a mai afirmat că nu îl înțelege pe Mihai și tinde să creadă că nu vor forma niciodată un cuplu.

”Îl înțeleg. Nu oricine are capacitatea de a accepta un trecut ca al meu. Asta nu mă oprește să o dau înainte în viață. E automat un block când o persoană îți spune că nu este. L-am simțit înainte, chiar de sâmbătă. De sâmbătă nu am avut nicio treabă, dar a venit el. Am zis că poate ceva va fi. Acum îmi este clar”, a zis Hatice despre afirmațiile lui Mihai și viitorul lor.

În emisia live din 7 februarie, Mihai a spus cu asta a simțit să spună: ”Nu a fost special să ajungă la urechile ei. Am avut o zi mai proastă, nu mă simt într-o telenovelă. (...) Nu am nimic cu Denisa, dacă are ceva să spună. Ai fost în subiect și atât. Nu cred nimic despre tine, nu vreau să cred nimic nici despre tine. (...) E o situație ciudată cu totul. Cu tot trecutul ei și tot ce se întâmpă. Mă gândesc la ea”.