Mireasa sezon 7, 7 martie 2023. În casă a ajuns o scrisoare despre trecutul lui Bogdan. Băiatul a infirmat unele din acuzații

Băieții se aflau pe canapea, când Alex a început să citească, cu voce tare, o scrisoare despre Bogdan.

”Imediat după ce a ieșit din casă, Bogdan ne scria să îl ajutăm să reintre”, a zis Alex, citând scrisoarea. Bogdan a confirmat această informație.

Ce informații au apărut despre Bogdan. Băiatul a infirmat unele din acuzații

În bilet, se menționa că tânărul are datorii financiare și că a fost întreținut de ultima iubită. Alex a citit în timp ce concurentul era de față. El a confirmat că fosta iubită i-a cumpărat telefon și că l-a amanetat.

”Ai consumat așa ceva?”, a întrebat băiatul după ce a citit că a consumat metamfetamină. Bogdan a confirmat. Când a fost acuzat că a făcut și trafic, fostul iubit al Irinei nu a comentat.

Întrebat care informații sunt eronate și pe care le confirmă, Bogdan a încercat să lămurească lucrurile.

”Nu este tot adevărat. Nu am vândut droguri, nu am consumat droguri nazale. De fumat, am fumat. Mașina am luat-o din banii mei. A căzut motorul, într-adevăr.”, a zis Bogdan în emisia live din 7 martie 2023.

Bogdan spune că două foste îi vor răul. ”Eu le-am făcut să se certe. Când am ieșit, le-am văzut împreună.”, a explicat tânărul.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.