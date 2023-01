Mireasa sezon 7. Ce spune familia lui Bogdan despre comportamentul pentru care fetele l-au taxat și l-au propus spre eliminare

În ediția Mireasa Capriciile Iubirii de la Antena Stars, Bogdan i-a avut alături pe frații săi. Aceștia i-au criticat comportamentul și au spus că nu-l recunosc.

Ce spune familia lui Bogdan despre comportamentul pentru care fetele l-au taxat și l-au propus spre eliminare

”Eu consider că el și-a dat votul singur, prin comportament. Nu îl cert, nu dar nici nouă de acasă nu ne-a plăcut când am văzut cum a reacționat. Nu ne-au plăcut reacțiile lui prea vulcanice. Nu e așa”, a zis fratele lui Bogdan.

Sora a afirmat: ”Nu este așa acasă, este un pic mai tăcut, mai la locul lui. Își vede de treaba lui... adică noi nu am avut niciodată conflicte cu el acasă. Tind să cred că e și din cauză că e departe de noi, de familie, stresul, stă numai aici. El era învățat să fie mai libertin”.

Fratele lui Bogdan a fost și ușor ironic: ”Poate când am ajuns aici, că eu l-am adus, la o denivelare mai mare... poate că și-a sucit, a uitat unde a venit. Dă impresia că a cam greșit emisiunea. Asta e realitatea și nici nouă nu ne place cum dă de acasă. Prin comportamentul lui ne caracterizează și pe noi”.

Cine este Bogdan de la Mireasa sezon 7

Bogdan Ene de la Mireasa sezon 7 vine din Galați, are 24 de ani și se consideră foarte sociabil. Bogdan are 5 frați mai mari și o soră înfiată, mai mică. El a rămas singurul neînsurat.

Adolescența a debutat pentru Bogdan cu un incident nefericit. „În clasa a opta un consătean a dat cu bicicleta peste mine, piciorul meu a fost rupt de tot. Un an de zile am stat în pat și nu am mai putut continua la liceu. Am renunțat definitiv și m-am gândit ca după ce ies din această emisiune să mă înscriu la liceu”. La 17 ani m-am angajat ca picol. Am evoluat ca ospătar. Am fost și câteva luni junior bucătar, apoi am fost și șef de sală”, a povestit Bogdan.

