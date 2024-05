Mireasa, sezon 7. Dani, primele declarații după ce Daiana a anunțat că e însărcinată. Ce spune viitorul tătic

Dani a făcut primele declarații după ce soția sa a anunțat că ea și soțul ei urmează să devină părinți. Fostul concurent Mireasa a anunțat că tânăra va naște la finalul lunii noiembrie, în Germania.

Dani a anunțat când va naște Daiana. Băiatul a mărtusit că și-au dorit mult să devină părinți și se așteptau ca fata să rămână însărcinată încă din perioada în care erau concurenți la Mireasa. Dani își dorește foarte mult o fetiță și abia așteaptă să afle sexul copilului.

Tânărul de 27 de ani a făcut un live pe TikTok, unde a vorbit despre sentimentele de bucurie care îl încearcă la gândul că va deveni tătic.

Când va naște Daiana, soția lui Dani. Foștii concurenți Mireasa se pregătesc să devină părinți

Daiana este însărcinată în 10 săptămâni, și va naște la sfârșitul lui noiembrie.

„Noi ne așteptam să apară înainte să se termine sezonul. Dar a venit când a vrut el. Nu mă bate gândul să asist la naștere. Nu sunt curios să văd detaliat. În Germania o să nască. Atât de mult îmi doresc fată!”, a povestit Dani.

Vestea că Dani și Daiana vor deveni părinți i-a bucurat foarte mult pe fanii Mireasa și i-a uimit pe cei care au crezut în zvonurile despărțirii.

Daiana a publicat imagini cu ecografia, în dimineața zilei de 29 aprilie 2024. Foștii concurenți ai sezonului 7 așteaptă un copil!

Dani i-a spus soției sale că abia așteaptă să vină pe lume copilul lor:

„Multumesc din suflet,dragoste!Cu tine am ajuns in punctul in care mi am dorit mereu sa fiu,langa o femeie de milioane,cu un suflet pur si sa facem un grasunel din dragostea noastra frumoasa ceea ce s-a si intamplat.

Abia astept sa vina pe lume sufletul nostru .

Te iubesc din tot sufletul meu!”, a spus Dani.

Cei care i-au susținut pe cei doi în cadrul sezonului 7 Mireasa au fost încântați de veste, i-au felicitat și i-au urat „Sarcină ușoară!” fetei.

Dani și Daiana Crăciun s-au căsătorit civil în Finala sezonului 7 Mireasa. Cei doi vor să facă și cununia religioasă, așa că au stabilit data nunții pentru 26 iulie 2025.

Daiana și Dani s-au căsătorit în Finala sezonului 7 Mireasa și și-au rostit jurăminte superbe:

„Iubire, vreau să știi că sunt cea mai fericită și norocoasă femeie din lume. Datorită ție mă simt iubită, respectată, plină de viață. Ești un om minunat. Îmi doresc ca toate planurile noastre de viitor să se îndeplinească”, a spus Daiana.

„Mi amor! Tu ești scânteia de care aveam nevoie. Tu m-ai făcut să simt că sunt pregătit să fiu un soț, un tată. Un stâlp al familiei noastre. Am învățat să fiu răbdător și înțelegător. Am descoperit cum e să fii iubit cu adevărat. O să fiu lângă tine în cele mai grele momente ale noastre”, a spus Dani.