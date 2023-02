Mireasa sezon 7. Dima l-a rugat pe Andrei să-i spele ”cât poate de bine” o cană din care a dat apă câinelui

După ce a gătit, tânărul s-a confesat băieților că unii dintre ei nici nu vin să mănânce împreună la masă, cu toate că el se ocupă de pregătirea preparatelor. Ba mai mult, Roberto se simte luat la mișto de unii dintre concurenți, chiar în timp ce le face de mâncare.

Dima l-a rugat pe Andrei să-i spele ”cât poate de bine” o cană din care a dat apă câinelui

La un moment dat, în timp ce gătea, el îi avea alături pe Mihai și Andrei. Pe terasă se aflau Dima și Dani, alături de unul dintre cățeii care intră prin curtea Mireasa.

Atunci, Dima face un gest surprizător. I-a spus câinelui: ”Mă, frate, fii atent. Ca să nu zici că-s băiat rău, dar mă duc și spăl calumea. Bea. Bea, șefule”. După ce câinele a băut apă din cana lui, a mers în casă.

Nu a spălat cana, așa cum a zis anterior, ci l-a rugat pe Andrei să facă asta. ”Andrei, am o rugăminte mare de tot la tine. Cât de bine poți tu, spală cana asta. Cât de bine poți tu.”, a spus Dima.

”Dar de ce?”, a întrebat Andrei în timp ce examina cana pentru a încerca ce s-a întâmplat cu ea. ”Am dat la câine din ea, că sunt băiat bun. Vorbesc serios. E cana mea. Dă cu ***** pe ea, dă cu din alea.”, i-a răspuns Dima.

În emisia Mireasa Capriciile Iubirii de la Antena Stars, Dima a explicat: ”Nu a fost ok. Pe moment nu a fost ok. Nu e ok, îmi cer scuze față de Andrei pentru această atitudine”.

