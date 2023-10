Mireasa sezon 8, 11 octombrie 2023. Mama Bogdanei a fost percheziționată de poliție. Doamna Violeta a intrat în direct

Mama Bogdanei a fost percheziționată de poliție și 41 de pisici au fost găsite în apartamentul femeii. Concurenta Mireasa a avut o conversație la telefon cu mama sa.

"În urma cercetărilor s-a stabilit că femeia în cauză nu ar fi asigurat condiţii optime de bunăstare, asistenţă medicală, spaţiu de mişcare, existând posibilitatea ca animalele deţinute să sufere afecţiuni virale şi bacteriene. De asemenea, atât în locuinţă cât şi pe scara blocului persista un miros puternic de dejecţii, existând riscul răspândirii unor infecţii către locatarii aceluiaşi imobil", a arătat IPJ Argeş.

„Sunt speriată de moarte și aștept să mă ia poliția. Nu știi ce s-a întâmplat? Eu nu am cum să fiu acuzată de schingiuirea animalelor”, i-a spus doamna Violeta Bogdanei la telefon.

„Am avut un acord între noi și Protecția Animalelor din Pitești. E o fundație cu care am făcut acel acrod. Ne-au ajutat de câteva ori cu animalele pe care le-a luat mama să le îngrijească. Când am venit n emisiune nu știam. Știam că vecinii au făcut reclamații către mama. Nu am vrut să-i ascund lui Liviu. Am vrut să expun în emisiune”, a explicat Bogdana.

Ce a spus mama Bogdanei în emisia live de Mireasa

Mama Bogdanei a intrat în direct în emsia live de pe 11 octombrie 2023 și a spus că pisicile au ajuns la adăpost.

Întrebată de Simona Gherghe de ce Bogdana a zis că nu are unde să se ducă în timp ce a fost eliminată. Doamna Violeta a mai spus că Bogdana nu a mințit când a vorbit despre trecutul ei.

„Bogdana nu luase legătura cu niciunul dintre noi. Ea nu doar din cauza animalelor nu stătea cu noi, ci din cauza vecinilor. Probabil că s-a gândit că aș fi supărată pe ea după tot ce a zis. Ea stă cu chirie de mai mult timp. Nu a mințit cu nimic în ceea ce a afirmat. Îmi cer iertare față de ea și față de toată lumea”, a spus doamna Violeta în direct la Mireasa.

Femeia a ținut să-i mulțumească familiei lui Liviu pentru tot ce a făcut pentru Bogdana.

„Bună, Liviu! Ești superb. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru Bogdana”, a mai spus mama Bogdanei.