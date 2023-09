Mireasa sezon 8, 11 septembrie 2023. Liviu le-a sărutat pe Daria și pe Bogdana în aceeași seară. Ce explicații a dat băiatul

Prima petrecere din casa Mireasa a fost cu răsturnări de situație pentru Liviu. Fiul doamnei Lucica și-a început seara complimentând-o pe Daria. Liviu și Daria s-au sărutat, iar la scurt timp băiatul i-a făcut o mărturisire neașteptată Bogdanei, care s-a terminat cu un alt sărut.

Liviu a sărutat-o pe Daria la începutul petrecerii Mireasa, iar la scurt timp, fiul doamnei Lucica s-a îndreptat spre Bogdana. „Ești nehotărât?”, l-a întrebat doamna Lucica pe Liviu, văzând că după ce a sărutat-o pe Daria, s-a apropiat de Bogdana. „Nu, mă, nu!”, a răspuns Liviu, însă cuvintele nu reflectau ceea ce simțea cu adevărat.

Liviu a luat-o la o discuție pe Bogdana și a întrebat-o dacă îl place.

„De ce mă tot întrebi asta?”, a întrebat Bogdana.

„M-am tot gândit la tine de câteva zile. Îmi place de Daria și e foare ok. Dar ea vine dintr-o lume din care eu vreau să ies. Tu ești ce mi-aș dori”, a spus Liviu care a sărutat-o cu patos pe Bogdana.

„Și cum facem? Tu îți dai seama ce se întâmplă luni?”, a spus Bogdana

„M-am grăbit. Nu trebuia să o sărut pe Daria”, a spus Liviu.

„M-am gândit la tine din prima zi. Mi-a plăcut de amândouă, dar Daria a fost mai vocală. Am văzut și cum te înțelegi cu mama. Și cum stai pe lângă mama. Rămâi în familie. Nu știu cum să-i zic Dariei”, i-a zis Liviu Bogdanei.

Înainte de a pleca în casa băieților Liviu a pupat-o rapid pe Daria, apoi iar pe Bogdana. În casa băieților, fiul doamnei Lucica a spus că o preferă pe Bogdana: „Dorm cu poze cu Daria pe noptieră, dar mă gândesc la Bogdana.

În emisia live de Mireasa de pe 11 septembrie 2023, Liviu i-a cerut iertare Dariei.

Ce i-a spus Liviu Dariei în emisia live de Mireasa

„Vreau să-mi cer scuze că am făcut ncurcătura asta. Dariei și familiei ei. M-am grăbit pentru că nu am știut ce vreau. Mi s-a aprin sun beculeț pentru Bogdana, dar nu puteam să stau liniștit Mă gândem tot timpul la Bogdana. În momentul în care sunt cu o femeie de mână și mă gândesc la altă femeie, înseamnă că nu mă proiectez cu ea în viitor. Poat emă văd 1 lună, 5. Dar nu toată viața. Am greșit. Ar fi trebuit să-i zic Dariei la începutul petrecerii. Când am văzut-o pe Bogdana care o lua în brațe pe mama am avut o revelație. M-am gândit că așa aș vrea să arate viitorul meu. Daria e o femeie care m-a atras. Nu văd în ea o nevastă pentru mine. Bogdana mă sensibilizează când se uită la mine”, a spus Liviu.

„Eu sunt foarte bine. Mulțumesc! Am o intuiție foarte bună. Eu am văzut demult ceva între ei. De-asta nici nu m-am apropiat de doamna Lucica, pentru că am văzut o apropiere între ele”, a spus Daria.

„Eu nu am simțit nimic. Doar în momentul în care stăteam cu Bogdana pe canapea și l-am luat pe Liviu și l-am întrebat. Mi-a spus că nu era nimic”, a spus doamna Lucica.

Cum i-a spus Bogdana Dariei că s-a sărutat cu Liviu

A doua zi de la petrecere, Bogdana a mers la Daria să-i mărturisească ce s-a întâmplat.

„S-a întâmplat ceva urât. E legat de tine. Liviu a venit să îmi zică să vorbim ceva și apoi m-a sărutat. Mi-a zis că lui i-a plăcut de amândouă la început”

„Eu ce să-i fac dacă e copil și nu știe ce vrea. Eu n-am de ce să fiu supărată pe tine, Bogdana. N-am niciun resentiment. Dar când a dat să te pupe tu nu te-ai tras? Singurul lucru care m-a supărat a fost că nu mi-ai zis pe moment. Dacă îi place să fie bufon... eu ce să-i fac”, i-a spus Daria Bogdanei.

Daria a avut un moment de vulnerabilitate și a plâns, povestindu-le fetelor că ea nu voia să-l sărute la petrecere, însă a luat-o prin surprindere.

