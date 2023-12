Mireasa sezon 8, 20 decembrie 2023. Situații tensionate cu puțin timp înainte de Finală. Ce s-a întâmplat: „Nu are respect”

Cu foarte puțin timp înainte de Finala sezonului 8 Mireasa comentariile răutăcioase și neînțeegerile nu au dispărut. În emisia de pe 20 decembrie 2023 de Mireasa au fost prezentate mai multe situații tensionate.

Daniel a vorbit tare de dimineața, iar Ana a râs. Doamna Lucica s-a trezit din cauza celor doi tineri și le-a spus lui Liviu și Bogdanei că a fost foarte deranjată de râsul fetei.

„Când o aud pe asta cum râde îmi vine să vomit”, a spus Bogdana.

„M-am trezit, am fost și foarte agitată. Când am plecat deja plecaseră”

„Dacă am fost gălăgioși îmi cer scuze, eu consider că nu am jignit familia Teodorescu”

Bia, despre doamna Anina: „E vorba de respect. Ceea ce nu are niciodată”

Doamna Anina a deschis geamul de la baie, în timp ce doamna Mirela avea vopsea în păr.

„Mai fă-ți duș acum dacă ai cum. Are călduri. Șapte persoane închid geamul și ea îl deschide. E din ambiție. E vorba de respect. Ceea ce nu are niciodată”, a spus Bia.

„De obicei fac duș cu geamul deschis. Mi se pare o chestie de civilizație să deschizi geamul. Nu era nimeni la duș, eram singură și am ținut geamul deschis să iasă aburii.

„Hai să încheiem subiectul. Că știm cum a fost”, a spus Bia.

„Nu! Că nu-mi închizi gura! E o chestie de civilizație”.

Ioana, deranjată de comentariile Dariei

Ioana s-a simțit criticată de Daria în timp ce a fost reticentă când stripperul îi dansa. „Zici că e speriată de bombe”, a spus Dara.

„M-am uitat în ochii ei și i-am zis”, a spus Daria.

„Da. Singurul lucru pe care mi l-ai spus în față”, a spus Ioana.

„Pot să fiu și mai sinceră de atât”, a spus Daria.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 8

Finala Mireasa sezonul 8 este pe 22 decembrie 2023. Cinci cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarat câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Condiția câștigării este, având în vedere scopul show-ului matrimonial Mireasa, ca perechea clasată pe locul 1 să oficieze căsătoria în cadrul emisiunii live.