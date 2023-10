Mireasa sezon 8, 26 octombrie 2023. Bia a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit iubita lui Robert și în ce stare este în prezent

În timpul aniversării de 1 lună de relație a cuplului Sergiu și Madi, Bia a avut parte de o accidentare. După o lovitură la ovhi, fata a fost dusă de urgență la spital.

Bia a ținut torul aniversar, iar artificiile i-au creat un deranj ocular. Două cadre medicale au venit în casa Mireas ași au constatat starea Biancăi, hotărând necesitatea de a merge la spital. Fata a fost transportată cu o ambulanță în timpul nopții.

„Eram cu tortul și mi-a ieșit praf din artificii în ochi. După 10-15 secunde a sărit praf din acela. Văd în ceață și am spasme musculare. Mă înțeapă foarte rău și când e ochiul închis, dar e mai bine că nu se mai zbate așa rău”, a explicat fata în fața personalului medical.

Doamna Anina și-a exprimat dorința de a o însoți pe Bia la spital.

„Nu aveți de ce, doamna Anina. Că oricum intru singură la medic, că așa e procedura și vă anunț eu când mă întorc”, i-a spus Bia mamei lui Robert.

Fata a revenit în scurt timp în casa Mireasa:

„N-am pățit nimic. Am făcut o plimbare. Am avut un corp străin. Mi-au pus ceva antibiotic, mi-au scos ce era acolo. Am niște picături pe care trebuie să le pun 7 zile”, le-a spus fata mamelor.

În emisia live de Mireasa de pe 26 octombrie 2023 Bia a apărut la brațul lui Robert și a anunțat că se simte bine și că nu mai există niciun motiv de îngrijorare:

„Nu a fost nimic grav. Doar un deranj ocular. Acum sunt bine, nu mai e absolut nimic, mi-a trecut”, a spus Bia.

